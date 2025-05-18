快訊

花蓮廂型車上午衝入知名早午餐店 10多人受傷

高雄男潛入宮廟偷市價10餘萬鯊魚劍 遇宮主返家下場曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名頭戴漁夫帽的男子昨午潛入昭良街私人宮廟，雙手合十拜拜後，熟門熟路偷竊神壇旁市價10餘萬元的鯊魚劍，為了怕被發現，將鯊魚劍放進上衣裡，剛好江姓宮主返家撞見，男子乖乖將劍放回；警方指，未接獲報案，已通知當事人到警所了解。

網路社群「社會事新聞影音」今釋出一則影片，片中一名頭戴漁夫帽、身穿白上衣、花短褲的男子，昨正午12時21分許潛入一間位於三民區昭良街的私人宮廟，進屋後，先雙手合十拜拜，隨後走到神壇旁拿起市價約10餘萬元的鯊魚劍，直接放入上衣內。

可能鯊魚劍太長，放入上衣不舒服，男子喬位置時，剛好宮廟的江姓宮主騎機車返家，男子發現背後有聲音，立刻將鯊魚劍拿出，佯裝放回原本位置，但被江男一把搶下。

轄區三民二警分局指出，未接獲宮廟主人報案，但影片中男子竊取他人物品的行為，雖立即被宮主發現且制止，仍涉犯刑法第320條第3項竊盜未遂罪，分局已派遣警網到場查訪，通知宮主江男到警所報案，同時擴大調閱監視器，追查男子到案說明。

高市一名頭戴漁夫帽、身穿白上衣、花短褲的男子，昨午潛入一間位於昭良街的私人宮廟，熟門熟路偷竊神壇旁市價約10餘萬元鯊魚劍。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名頭戴漁夫帽、身穿白上衣、花短褲的男子，昨午潛入一間位於昭良街的私人宮廟，熟門熟路偷竊神壇旁市價約10餘萬元鯊魚劍。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名頭戴漁夫帽、身穿白上衣、花短褲的男子，昨午潛入一間位於昭良街的私人宮廟，偷市價約10餘萬元鯊魚劍，直接放入上衣內。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名頭戴漁夫帽、身穿白上衣、花短褲的男子，昨午潛入一間位於昭良街的私人宮廟，偷市價約10餘萬元鯊魚劍，直接放入上衣內。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名頭戴漁夫帽、身穿白上衣、花短褲的男子，昨午潛入一間位於昭良街的私人宮廟，偷市價約10餘萬元鯊魚劍，被返家宮主撞見（紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名頭戴漁夫帽、身穿白上衣、花短褲的男子，昨午潛入一間位於昭良街的私人宮廟，偷市價約10餘萬元鯊魚劍，被返家宮主撞見（紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名頭戴漁夫帽、身穿白上衣、花短褲的男子，昨午潛入一間位於昭良街的私人宮廟（紅圈處），偷市價約10餘萬元鯊魚劍，被返家宮主撞見。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市一名頭戴漁夫帽、身穿白上衣、花短褲的男子，昨午潛入一間位於昭良街的私人宮廟（紅圈處），偷市價約10餘萬元鯊魚劍，被返家宮主撞見。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

影片 拜拜 鯊魚

延伸閱讀

高雄屁孩騎電動車雙載未戴安全帽 亂鑽撞倒騎士影像曝

兆豐產險號召百位志工 啟動高雄植群復育計畫

114會考／彰化區逾9千人應考 缺考率約千分之5

高雄炫動樂園打造全齡健康娛樂場域 開幕請來樂天女孩站台

相關新聞

高雄瑞豐商圈投顧董座清晨墜樓 曾提過「解放日」關稅影響

高雄鼓山區某住宅大樓今天清晨4時30分許傳出墜樓意外，警消獲報後到場該男子已明顯死亡，經查男子身分，為住在附近的42歲謝...

高雄瑞豐商圈傳命案 一投顧公司老闆陳屍街頭

高雄市知名瑞豐商圈今天清晨5點多發生命案！一男子倒臥在路邊被發現，通報警方救護人員抵達之後認定明顯死亡，警初步認定為疑似...

花蓮廂型車上午衝入知名早午餐店 10多人受傷

花蓮市富強路今天上午10時許發生車禍事故，一輛黑色廂型車不明原因失控，撞進一間知名早午餐店裡，店內落地窗玻璃碎片散落滿地...

高雄男潛入宮廟偷市價10餘萬鯊魚劍 遇宮主返家下場曝

高市一名頭戴漁夫帽的男子昨午潛入昭良街私人宮廟，雙手合十拜拜後，熟門熟路偷竊神壇旁市價10餘萬元的鯊魚劍，為了怕被發現，...

影／基隆16歲少年無照雙載 過彎自撞分隔島 驚險瞬間曝光

基隆市安樂區基金一路今清晨發生死亡車禍，16歲賴姓少年無照騎機車載20歲黃男，疑因過彎車速過快，車輛失控向左偏移，碰撞中...

花蓮女老師疑被殺害 召會牧師：失去很好的姐妹難過

花蓮縣某國中蔡姓女老師昨晚疑似遭人勒斃，下半身衣褲被褪下陳屍鄉召會後方宿舍，警方獲報後封鎖現場追凶，鎖定一名曾追求過女師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。