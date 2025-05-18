高雄男潛入宮廟偷市價10餘萬鯊魚劍 遇宮主返家下場曝

高市一名頭戴漁夫帽的男子昨午潛入昭良街私人宮廟，雙手合十拜拜後，熟門熟路偷竊神壇旁市價10餘萬元的鯊魚劍，為了怕被發現，將鯊魚劍放進上衣裡，剛好江姓宮主返家撞見，男子乖乖將劍放回；警方指，未接獲報案，已通知當事人到警所了解。

網路社群「社會事新聞影音」今釋出一則影片，片中一名頭戴漁夫帽、身穿白上衣、花短褲的男子，昨正午12時21分許潛入一間位於三民區昭良街的私人宮廟，進屋後，先雙手合十拜拜，隨後走到神壇旁拿起市價約10餘萬元的鯊魚劍，直接放入上衣內。

可能鯊魚劍太長，放入上衣不舒服，男子喬位置時，剛好宮廟的江姓宮主騎機車返家，男子發現背後有聲音，立刻將鯊魚劍拿出，佯裝放回原本位置，但被江男一把搶下。