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大陸伏季休漁海巡加強護漁 3年驅離越界船3693次扣64艘
大陸伏季休漁本月1日開始，漁船不得出港作業，海巡署加強護漁勤務。海巡署統計，3年多來驅離越界大陸漁船3693次、扣留64艘，提醒漁民若遭遇大陸海警船干擾立即報案。
海巡署表示，中國2025伏季休漁本月1日開始，中國政府要求各漁船不得出港作業，海巡署已依「政府護漁標準作業程序」加強護漁勤務，防範中國海警船干擾，保障我國漁民作業權益及人身安全。
海巡署表示，政府護漁不遺餘力，2022年至上月驅離違法越界大陸漁船3693次、扣留64艘，罰鍰4675萬5千元，沒入13艘；近3年澎湖漁民報案遭大陸海警船干擾有8案，海巡署第一時間調派艦艇馳赴現場保護漁民安全。
海巡署指出，提醒我國漁民密切注意周邊海域動態，提升警覺，確保作業安全，於中國伏季休漁期間作業時，隨時保持通訊暢通，若遭遇中國海警船干擾，應立即撥打海巡署118報案專線，海巡署將全力守護漁民安全與權益。
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