嘉市消防局教導CPR節奏 爆笑格格節拍練習意外契合

嘉義市消防局推廣民眾學習CPR等急救技術，但總是捉不住施壓節奏，發現網路平台許多透過「紫薇節拍器」練習樂器彈奏的視頻，突發奇想運用於練習CPR，節拍剛好介於每分鐘100～120下，透過生動活潑的視頻推廣民眾學習及練習CPR，易懂、易學分享於「南霸天第二消防分隊Facebook」引來熱議。

嘉義市消防局推廣民眾學習CPR（心肺復甦術）及AED（心臟體外自動去顫器）急救技術，俾利緊急事故發生時，能於第一時間對傷者施救，另透過DA-CPR（線上指導CPR）指導旁觀者實施CPR，取黃金救命時間，以提升存活機率。成人生命之鏈有六個環：緊急應變系統啟動、高品質CPR、去顫、高級心肺復甦、心臟停止後照護、復原。

其中高品質CPR有幾項重點；用力壓深度至少5公分、快快壓每分鐘100～120下、胸回彈每次按壓都要讓胸廓回到原點、莫中斷做到有人接手。