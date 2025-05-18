北市男屢匯巨款遭阻沉默不語 警苦勸這句話軟化心防
林姓男子日前因遭投資詐騙想匯款，機警行員關懷提問後攔阻匯款，近日又重回同一銀行執意匯款，警方獲報到場攔阻，苦勸「我們活生生的警察、行員你不信，卻相信沒見過面的網友」，林男才坦承又要匯款投資，所幸最後未匯出巨款。
警方調查，年約60歲的林男，日前曾到台北市松山區的中國信託銀行敦北分行準備匯款，行員發現林男說明不清匯款用途，進一步勸說後，成功攔阻詐騙匯款。
未料，林男5月6日下午2時許再度上門，稱要匯款200萬元，行員見又是林男上門匯款，再度展開關懷提問，發現林男一下稱匯款是要還清借款、一下稱是要匯款給不知名親戚，且始終執意匯款，立即報警處理。
員警到場後不斷勸說，說明常見詐騙手法，眼見林男沉默不噢，員警無奈表示「你這一定是被騙」、「我們活生生的警察跟行員你不相信，卻相信網路上沒見過面的網友」，林男心防才被突破，坦言加入網路投資群組，想匯款200萬元投資，所幸最後在員警勸說下，打消匯款念頭。
警方表示，詐騙集團常以「假投資」方式進行詐騙，多聲稱「保證高獲利」且「穩賺不賠」，吸引民眾投入資金或購買相關等值商品；相關詐騙初期均顯示高額獲利，後續待民眾投入大筆資金卻無法出金提領時，詐團旋即失去聯繫，民眾始驚覺遭詐受騙。
警方呼籲，任何投資理財均有風險，絕對沒有穩賺不賠的投資。民眾對於家中長輩應多加關懷，避免網路平台陌生人加好友，誤信話術遭詐。台北市松山警分局今年攔阻詐騙金額已逾8888萬餘元，往後仍將持續與轄內金融機構聯手防詐，民眾如有任何疑問可立即撥打165反詐騙專線查證。
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