龜山警攜手環保局加強取締改裝車 15車噪音超標挨罰
為維護市民生活安寧與交通安全，桃園市龜山警分局於5月16日、昨(17)日連續兩日聯合環保局，針對改裝噪音車輛展開強力稽查。此次勤務總計稽查40輛汽機車，其中15輛不合格，環保局當場開罰並限期改善，另警方取締42件超速違規，展現執法決心，有效嚇阻違規行為。
龜山分局表示，此次勤務規劃於轄內萬壽路及忠義路，結合環保局執行改裝噪音車輛聯合稽查取締，並於長壽路、自強南路及大同路等熱點路段進行機動攔查。兩日總計稽查40輛汽機車，其中15輛因噪音過大不合格，環保局當場依《噪音管制法》開罰並要求限期改善。此外，針對改裝噪音車常伴隨的超速問題，分局同步於萬壽路及忠義路部署警力，執行嚴重超速拍照取締，總計取締12件嚴重超速及30件一般超速違規，透過高強度執法，成功壓制改裝噪音車輛的囂張氣焰，有效維護交通秩序與社區安寧。
龜山分局長張鶴瓊表示，改裝噪音車輛不僅擾民，更因非法改裝影響行車安全，危害公眾，分局將持續聯合環保局加強稽查，嚴格取締違規車輛，絕不手軟，同時也呼籲民眾切勿擅自改裝車輛零組件，共同守護安全與寧靜的生活環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山警攜手環保局加強取締改裝車 15車噪音超標挨罰
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