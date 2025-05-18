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世壯運射擊賽事公西靶場舉行 龜山警攜手警犬隊執行場館安全檢查

桃園電子報／ 桃園電子報

2025雙北世界壯年運動會射擊賽於桃園市龜山區公西靶場熱烈開賽，吸引全球射擊好手同場競技。面對國際賽事，龜山警分局有備而來，為此部署各項安維工作，今(18)日更首度攜手市警局專業警犬隊助陣，並貼心提供「外國人注意事項小卡」，讓國際選手直呼台灣好暖心。

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桃園市警犬隊首次於公西靶場執行場檢任務。圖：警方提供

龜山分局表示，公西靶場隸屬教育部國訓中心管理，自1980年代啟用以來，是台灣射擊運動重地，此次賽事於5月18日至27日進行手、步槍項目，5月20日至25日進行飛靶射擊，吸引眾多國際選手與觀眾。為確保賽事安全，龜山分局設置機動派出所即時應對突發狀況，配置雙安檢點分流檢查出入人員，並強化場館內外巡邏密度，結合監視系統與天羅地網，動態監控可疑人士與物品。

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面對國際賽事，龜山警分局有備而來，部署各項安維工作。圖：警方提供

龜山分局提到，今日市警局警犬隊首次於公西靶場執行場檢任務，由領犬員分別攜兩名警犬「蒟蒻」、「布丁」到場協助，面對射擊場內濃烈的火藥氣味挑戰，蒟蒻與布丁需在煙硝環境中精準辨識潛在危險物品，此環境對警犬嗅覺構成極大干擾，但是透過系統化搜索與高度專注，蒟蒻與布丁順利完成場館檢查，確保無任何安全隱患，贏得現場人員高度讚賞。另外，龜山分局特別發放「外國人注意事項小卡」，內容涵蓋禁制物品，如政治性標語、空拍機等，以及場館行為規範及緊急聯繫方式，設計簡明易懂，方便外國選手快速掌握資訊，貼心的服務廣受好評。

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龜山分局特別發放「外國人注意事項小卡」。圖：警方提供

龜山分局長張鶴瓊表示，分局以專業與熱情迎接世壯運，積極執行安維工作，透過機動派出所快速處理突發事件，強化場巡邏密度，並協同警犬隊進行場檢，確保賽事全程安全無虞。同時也籲請民眾配合安檢，勿攜帶禁制物品，如壓力噴罐、酒精飲料、長柄雨傘、爆裂物、擴音設備等，共同維護賽事秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：世壯運射擊賽事公西靶場舉行 龜山警攜手警犬隊執行場館安全檢查

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