家人忙搬家 台中2歲童上演迷途記 警用鞋當線索BINGO

台中市2歲陳姓男童在14日晚間在北區街頭遊蕩，疑與家人走失，警方獲報後，因男童無法清楚表達身分，警方只好從男童身上衣物找線索，發現陳童鞋子有寫名字，經輸入警政系統查詢後，順利聯絡上男童家人，得知男童應該是趁家人搬家時貪玩走失。

第二警分局永興所在14日晚間10時許，接獲民眾報案，在北區尚德街附近，一名年約2歲的陳姓男童疑與家人走失，在街頭徘徊哭泣，警員蔡嘉宸、鄭敦友、蘇芊伃獲報後，立即趕赴現場。

報案市民說，因開車路經尚德街附近，突然聽到有小朋友的哭聲於是停下車輛查看，發現有一男童疑似迷路，男童一直指著某個方向，重覆說著「那邊、那邊」，但經詢問附近住戶，表示沒有小孩走失。

警方發現，男童年紀約2歲，突然被多個陌生人圍住，滿臉忐忑不安，警方安撫男童情緒，耐心詢問年籍資料，但男童因害怕而嚎啕大哭，口中直喊著「不要」。

因男童年幼無法清楚表達身分資訊，警方先將男童帶到派出所，透過男童身上衣物找線索，發現男童鞋子上有模糊的記號，判斷可能為家人或男童姓名，利用警政系統查詢，成功聯繫上焦急尋子的家屬。

男童家人表示，當晚因忙於搬家事宜，一時疏忽導致男童走失，十分感謝警方與熱心民眾協助。