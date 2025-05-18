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嘉義獨立山雷陣雨釀落石 砸中女登山客喪命 林保署封閉步道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

昨天下午嘉義縣竹崎鄉獨立山步道二號橋往上約100公尺處，右側螺旋梯木棧道發生落石意外，有名婦人遭落石砸中不幸罹難，今天檢警相驗確認死因。因連日來山區雷陣雨，易引發落石、土石流等災害，林保署嘉義分署封閉事故步道並呼籲民眾前往山區或步道之前，務必留意即時天氣、路況。

警方初步調查，昨天下午5點50分許，年約54歲吳姓女子與4名家屬同行，沿獨立山步道下山，行經二號橋往上約100公尺處時，突然傳出巨大落石聲響，隨行家屬立即示警眾人閃避。不料，山坡上滾落巨石擊中木棧道並掀起大量沙塵，吳女不慎遭落石擊落邊坡，造成死者頭部、腹部、腳部多處撕裂傷。

經竹崎消防分隊人員於傍晚6點多到場救護，女子已沒有生命跡象，合力協助脫困後，載運至樟腦寮車站，警方於今天報請嘉義地檢署刑事相驗，以釐清詳細死因。

據悉，女山客一行人來自嘉義市，都是家族成員，例假日常來獨立山登山健行。

為維護登山民眾安全，警方立即通報獨立山步道養護機關林業及自然保育署嘉義分署觸口工作站協助該步道封閉事宜，於今天上午5點現場封閉長約700公尺步道。

獨立山步道分為兩個不同路段，從竹崎鄉緞繻村松腳經樟腦寮到紅南坑，是早期即有的古道（左線）；另一段（右線）為嘉義分署於1997年開闢，從紅南坑到獨立山頂的環狀新建步道。

嘉義分署表示，意外地點於昨天傍晚因落石造成損壞，即日起步道右線暫停開放，遊客如需上獨立山，請依現場告示改走步道左線；近期午後山區易有短時較大雨勢或強降雨發生，請大家前往山區或步道之前，務必留意即時天氣、路況。

消防救護人員協助女子脫困後，載運至樟腦寮車站。圖／翻攝畫面
消防救護人員協助女子脫困後，載運至樟腦寮車站。圖／翻攝畫面
林保署嘉義分署觸口工作站於今天上午5點現場封閉步道。圖／翻攝林保署嘉義分署臉書
林保署嘉義分署觸口工作站於今天上午5點現場封閉步道。圖／翻攝林保署嘉義分署臉書
嘉義山區午後雷陣雨釀落石，女山客不幸被砸中。圖／翻攝畫面
嘉義山區午後雷陣雨釀落石，女山客不幸被砸中。圖／翻攝畫面
林保署嘉義分署觸口工作站於今天上午現場封閉步道。圖／翻攝林保署嘉義分署臉書
林保署嘉義分署觸口工作站於今天上午現場封閉步道。圖／翻攝林保署嘉義分署臉書

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