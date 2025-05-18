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高雄屁孩騎電動車雙載未戴安全帽 亂鑽撞倒騎士影像曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市2名少年前晚6時39分許騎微型電動車雙載未戴安全帽，行經瑞隆路時亂鑽，擦撞騎機車的張姓男子手把，致張摔倒在地，少年往前騎數十公尺才停下，被後方車誤認肇逃，將行車記錄器影像PO網；警方指，少年未肇逃、張男則受輕傷。

網路社群「社會事新聞影音」今釋出一則影片，片中只見兩名少年前晚6時39分許，騎機車雙載未戴安全帽，沿前鎮區瑞隆路飆速行駛，男子鑽過前方左右兩名機車騎士，車身擦撞右側的身穿條紋上衣狀似女子的機車手把，導致騎士重心不穩摔倒在地。

原PO指出，肇事的少年未停車查看，反而裝沒事加速逃離現場，留下坐在地上錯愕的騎士，事故過程被後方轎車行車記錄器拍下PO網。

轄區前鎮警分局指出，警方當時獲報到場處理，肇事的15歲邱姓少年還在現場，並未肇逃，被撞傷倒地的是27歲張姓男子，張男受輕傷，隨後自行就醫。

警方指出，邱姓少年騎乘微型電動機車，依規定，14歲以上就可騎乘，邱姓少年並沒有無照騎車的違規，但邱與後座少年雙載均未戴安全帽，依規定將開單，可罰500元；至於車禍肇責，由交通大隊釐清判定。

高市2名未成年少年前晚6時39分許騎電動車雙載未戴安全帽，在瑞隆路亂鑽，擦撞騎士機車手把，導致騎士摔倒在地（紅圈處），少年往前騎乘數十公尺才停下。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市2名未成年少年前晚6時39分許騎電動車雙載未戴安全帽，在瑞隆路亂鑽，擦撞騎士機車手把，導致騎士摔倒在地（紅圈處），少年往前騎乘數十公尺才停下。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市2名未成年少年前晚6時39分許騎電動車雙載未戴安全帽，在瑞隆路亂鑽，擦撞騎士機車手把，導致騎士摔倒在地（紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市2名未成年少年前晚6時39分許騎電動車雙載未戴安全帽，在瑞隆路亂鑽，擦撞騎士機車手把，導致騎士摔倒在地（紅圈處）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市2名未成年少年前晚6時39分許騎電動車雙載未戴安全帽，在瑞隆路亂鑽，擦撞騎士機車手把，導致騎士摔倒在地（紅圈處），少年往前騎乘數十公尺才停下，被後方誤認肇逃加速PO網（前方紅圈）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市2名未成年少年前晚6時39分許騎電動車雙載未戴安全帽，在瑞隆路亂鑽，擦撞騎士機車手把，導致騎士摔倒在地（紅圈處），少年往前騎乘數十公尺才停下，被後方誤認肇逃加速PO網（前方紅圈）。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

安全帽 肇逃 電動機車

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