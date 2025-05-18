高雄屁孩騎電動車雙載未戴安全帽 亂鑽撞倒騎士影像曝

高市2名少年前晚6時39分許騎微型電動車雙載未戴安全帽，行經瑞隆路時亂鑽，擦撞騎機車的張姓男子手把，致張摔倒在地，少年往前騎數十公尺才停下，被後方車誤認肇逃，將行車記錄器影像PO網；警方指，少年未肇逃、張男則受輕傷。

網路社群「社會事新聞影音」今釋出一則影片，片中只見兩名少年前晚6時39分許，騎機車雙載未戴安全帽，沿前鎮區瑞隆路飆速行駛，男子鑽過前方左右兩名機車騎士，車身擦撞右側的身穿條紋上衣狀似女子的機車手把，導致騎士重心不穩摔倒在地。

原PO指出，肇事的少年未停車查看，反而裝沒事加速逃離現場，留下坐在地上錯愕的騎士，事故過程被後方轎車行車記錄器拍下PO網。

轄區前鎮警分局指出，警方當時獲報到場處理，肇事的15歲邱姓少年還在現場，並未肇逃，被撞傷倒地的是27歲張姓男子，張男受輕傷，隨後自行就醫。