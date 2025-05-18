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影／基隆16歲少年無照雙載 過彎自撞分隔島 驚險瞬間曝光
基隆市安樂區基金一路今清晨發生死亡車禍，16歲賴姓少年無照騎機車載20歲黃男，疑因過彎車速過快，車輛失控向左偏移，碰撞中央分隔島後自摔。2人傷勢嚴重，倒臥血泊中，賴姓少年搶救後不治；黃男插管治療中尚未脫險。
醫院已初步抽血，將檢驗賴姓少年是否涉及酒駕，詳細事故原因仍待進一步釐清。附近住戶表示，清晨時分當地車少，推測是車速過快才會釀禍，撞擊力道猛烈，碰撞聲非常驚人。
警方調查，車禍發生時間是今天清晨5時17分，6歲賴姓少年無照騎機車載20歲黃男，從基金一路往萬里方向（由東往西向）行駛，因過彎速度較快，導致行經彎道時車輛失控向左側偏移碰撞路中分隔島自摔。送基隆長庚醫院急救，賴男經急救後，清晨5時43分宣告死亡，有無飲酒已由醫院抽血檢驗中。
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