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影／台中14期建築工地凌晨起火 地下室板模燃燒無人傷
台中市14期重劃區中熊圖建設的建築工地，今天凌晨3時許起火，現場一度火勢、濃煙竄天，消防局歷經1個多小時滅火，起火點是地下二樓的層板模起火燃燒，沒有人員傷亡，是否有外來火源或是電線走火，將待火調科後續釐清。
台中市消防局在今天凌晨3時許獲報，北屯區山西路三段、梅川東路五段的建築工地起火，消防局派遣第八救災救護大隊、四平消防分隊等7個單位，出動各式消防車15輛、消防人員27名，由組長趙冠斐擔任指揮官。
消防隊到場回報，現場是興建中工地，駐守的保全發現後通報，工地地下2樓至地面層板模起火燃燒，火勢在今天凌晨3時55分控制、4時45分撲滅，燃燒面積50平方公尺，無人員傷亡，詳細起火源因待查。
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