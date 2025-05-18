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台南整輛小貨車「泡在魚塭」 8旬老翁要載魚倒車退太多
80歲吳姓老翁昨天中午駕駛小貨車，前往安南區大眾路301巷承租的魚塭載魚，倒車時卻不慎倒退太多，整輛車身逐漸滑落魚塭；附近漁民發現，趕緊報警，轄區局第三警分局顯宮派出所到場，協助漁民將老翁救上岸，並通報救護車送醫檢查。
吳姓老翁昨天中午駕駛小貨車行駛魚塭旁小路，前往載魚，但倒車時不甚滑落魚塭，整輛車身泡浸魚塭，僅剩車頭仍在水面上；附近漁民見狀，幫忙報警，並要吳趕快下車，吳當時身上並未沾到水，但坐在車內不知所措，直到漁民要他下車，才蹣跚爬下。
警方趕到現場後，與漁民一起將吳救上岸，並通報救護車到場；吳並沒有明顯外傷，但疑似血壓上升，身體不適，由救護車送往安南醫院檢查，吳的家屬接獲通知趕往，表示感謝警方協助，並會處理老翁貨車拖上岸事宜。
分局提醒，駕駛人在行車過程中，務必遵守道路交通規則，並隨時留意前方路況，尤其是在濱海和農田區域，路況較為複雜，稍有不慎便可能發生意外。
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