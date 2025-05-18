詭！這個路口才說危險 連兩天同一時間發生闖紅燈車禍

苗栗縣道119甲線（沿山道）、東西橋路口，昨天、今天同一時間發生闖紅燈車禍，4人輕傷送醫沒有大礙，只是前天臉書社團「苗栗公館大小事」才提醒危險，相當巧合，警方都覺得不可思議。

警方初步調查，劉姓少年（17歲）昨天上午6點半，騎機車載女友北往南行經公館鄉沿山道、東西橋路口，闖紅燈撞上邱姓女子（53歲）所騎西往東綠燈直行的機車，2輛機車噴飛，3人都擦挫傷送醫，並無大礙。

劉姓少年無照、闖紅燈，依道路交通管理處罰條例，各處1萬2000元、1800元，案由警方進一步處理中，無獨有偶的是今天上午6點30分，同樣在沿山道、東西橋路口，一輛小貨車東西橋疑闖紅燈，沿山道綠燈直行機車閃避不及撞上，造成機車騎士受傷，案由警方處理中。