工作感情壓力大男子砸車情緒不穩 警方溝通家屬同意強制就醫

台中一名男子疑因工作和感情問題壓力大，嚴重情緒不穩，酒後砸車也破壞大門，鄰居擔心安危，警方和家屬溝通後，家屬同意強制就醫，解除社區不定時炸彈。

台中市潭子區41歲王姓男子，本月起疑似情緒不穩砸毀住家內物品、大門，更在深夜大吼大叫擾亂左鄰右舍安寧，附近住戶人心惶惶。

本月14日下午，大雅警分局頭家派出所警員屈志松、魏義庭接獲110報案，稱有醉酒男子在住家門口鬧事，經向家屬了解，王男平日有酗酒習慣，疑似因工作、感情因素漸有情緒不穩，當天又疑似喝酒後心情不佳，持重物朝家中大門丟擲導，致大門毀損。

員警判斷王男行為異常，近日又有破壞鄰居車輛，行為具有攻擊頃向，經現場撥打電話通知衛生單位及遠端實施精神諮詢評估，王男情形符合強制送醫標準，由員警陪同戒護，請119救護人員強制將王男送往草屯療養院救護。