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23歲男急匯5萬要助未曾見面女網友 豐原警、郵局阻詐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名23歲男子到郵局要匯5萬元幫助未曾見面、人在國外的女友，豐原警方和郵局人員及時攔阻，成功保住男子的積蓄。

豐原警分局翁子派出所警員江豐羽本月14日上午9時20分，接獲翁子郵局報案，稱有民眾欲匯款至被警示的帳戶，疑似遭到詐騙。

警員趕赴現場了解，23歲朱姓男子一開始聲稱是受母親之託，要將5萬元匯至金管會，但提供的個人資料與其母不符；在警方追問下，朱男又改口說是繼母的要求，前後說詞矛盾不一，引起警員懷疑。

警方深入詢問，朱男才坦承，實際上匯款對象是他在網路上認識的「女友」，對方自稱人在國外欲返台，但因工作上有資金周轉問題，被金管會盯上後，再誘騙朱男加入「假金管會官方帳號」，希望朱男幫忙匯款至指定帳戶，她才能順利回台與朱男相會。

警員聽完後向朱男說明，這是典型的愛情詐騙手法，詐騙集團運用「美人計」，騙取被害人信任後，再冒用公家機關名義行騙。朱男這才恍然大悟，意識到自己差點上當受騙，當場打消匯款念頭。

豐原分局今年1至4月成功阻詐85件，攔阻金額高達3137萬元。警方呼籲，網路交友須謹慎，對於僅透過網路認識的對象，若對方提出金錢要求，務必提高警覺，切勿輕易匯款。同時，民眾應警覺假冒政府機關或金融機構的詐騙手法，若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向當地警察機關諮詢，以確保自身財產安全。

一名癡情男子到郵局要匯5萬元助國外「真愛」周轉，豐原警方和郵局人員及時攔阻成功。記者游振昇／翻攝
一名癡情男子到郵局要匯5萬元助國外「真愛」周轉，豐原警方和郵局人員及時攔阻成功。記者游振昇／翻攝

詐騙集團 豐原 郵局

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