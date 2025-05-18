影／孕婦臨盆在即丈夫攔車 警開道就醫護送
台中一名孕婦疑要臨盆，丈夫攔警車求開道護送就醫，警員騎警用機車沿途鳴笛護送到醫院，原本要25分鐘車程，警方護送10分鐘到醫院，母子都平安，家人感謝警方幫助。
本月14日下午4時40分，台中市大雅警分局頭家派出所警員劉冠廷、羅登宏巡邏勤務時，發現可疑車輛欲實施攔查時，尾隨至潭子區昌平東六路上，34歲王姓男子突然駕車按喇叭並向對面的員警招手，滿面驚慌稱孕妻突然子宮急遽收縮疼痛難耐、疑似即將臨盆，深怕等待救護車到來恐會耽誤更多時間，見巡邏員警趕緊攔車，請員警協助開道至北區新亞東婦產科醫院。
警員聞事態緊急，評估潭子區至北區沿崇德路段正逢下班尖峰時刻，沿線交通壅塞，為考量孕婦及胎兒安全，當機立斷騎警用機車開道，路途沿線開啟警示燈及警鳴器一路引導護送王男開的轎車至新亞東醫院，車程僅10分鐘即抵達，由醫護人員接手。
王男不斷向護送員警表示感謝，事後電訪他表示，預產期在兩周後，母子均安，感謝警察處事的同理心，讓民眾更加感受到到視民為親的服務精神。
頭家派出所長許棋舜表示，員警獲民眾緊急救護案件，能敏銳判斷當下情勢、不推諉積極協處，且開道護送時，能確保民眾及用路人安全，最後順利完成任務，表示肯定。
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