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桃園首例 住社宅沒顧好貓 租戶強制搬離

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市蘆竹二號社宅一連2天發生幼貓墜樓，住都中心調查是租戶出國玩，棄貓咪不顧導致。記者陳俊智／翻攝
桃園市蘆竹二號社宅一連2天發生幼貓墜樓，住都中心調查是租戶出國玩，棄貓咪不顧導致。記者陳俊智／翻攝

桃園市蘆竹二號社會住宅近日傳3隻幼貓墜樓死亡，管理社宅的住都中心追查發現是50多歲女租戶出國，放任貓咪在陽台活動又未做防護導致，不僅觸犯動保法，也達終止社宅合約要件。已強制女住戶31日前搬離，這也是桃園社宅因飼養寵物不當被勒令搬離的首例。

依據桃園社宅管理規約，租戶可飼養寵物，但禁止放任寵物在公共區域自由活動，23公斤以上大型犬或有攻擊紀錄的犬隻出入公共區域應戴口罩，牽繩不得超過1.5公尺。另也要求租戶盡管理責任，不得讓寵物隨地大小便，晚上10時至早上7時也不得讓寵物吠叫，影響安寧。

不過，桃園住都中心15日晚上獲報，有幼貓被發現陳屍蘆竹二號社宅公共區域，由於事發過程沒人看見，死因成謎，直到隔天情況重演，有住戶看見7樓某戶陽台還有幼貓，眾人才知死亡貓咪疑從陽台欄杆鑽出墜落，共3隻幼貓死亡。

住都中心確認幼貓來源，但始終聯繫不上該租戶，經租戶友人告知，才知年約50多歲的女租戶出國，僅留貓咪在家；為搶救生命，住都中心聯繫警方破門，在屋內又赫見第4隻死亡幼貓，另有2隻幼貓和3隻成貓在屋內亂竄。

由於成貓防備心強，動保處連日來持續誘捕，尚有1隻成貓還在誘捕。

經住都中心調查，該名女租戶申請社宅資格為一般戶，她不僅在家中養了9隻貓，平常還會在陽台餵鴿子，但鮮少維護，造成環境髒亂，屋內多項設備器具疑有汙損，近日出國雖有提供水和飼料給家中的貓咪，但卻未安全防護及妥善照顧，待租戶搬離後，將清點損失並依法求償。

社會住宅資源有限，住都中心強調，凡惡意或重大違規使用社宅者，將依契約終止租約、列入拒絕往來名單，先前也曾強制驅離抽菸累犯，此次女租戶未妥善照顧貓咪，衍生公安疑慮與其他租戶驚嚇，已勒令搬離，並藉此呼籲飼主善盡照顧寵物責任，尊重社區生活品質。

社會住宅

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