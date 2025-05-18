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檢警疑詐團金主詐死 空運回台「驗身」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

詹姓男子在峇里島一處停業的度假村設立詐騙機房，去年6月間遭印尼政府查獲，上百名詐團成員被逮。圖／讀者提供
詹姓男子在峇里島一處停業的度假村設立詐騙機房，去年6月間遭印尼政府查獲，上百名詐團成員被逮。圖／讀者提供

台中檢警破獲詹姓金主在印尼峇里島成立的詐騙集團機房，去年十月起訴一○二人，詹在印尼遣送返台時跳機，行方不明，檢方發布通緝後翌月，卻收到詹在柬埔寨身亡的訊息。檢警懷疑「詐死」，將遺體空運回台「驗明正身」，確認詹死亡後處分不起訴。

卅五歲的詹姓男子綽號「圈圈」，前年出資在峇里島一間停業度假村成立詐騙機房，向進入香港地區的民眾行騙，佯以手機涉傳送「港獨」訊息為由，要求監管被害人帳戶，牟利至少三億六千萬元。

檢方去年十月起訴涉案的一○二人，但詹在印尼落網後，趁遣返之際「跳機」，行蹤成謎，未在檢方起訴之列。檢方發布通緝，卻在去年十一月初收到訊息，稱詹心肌梗塞、於柬埔寨死亡。

台中地檢署檢察官張富鈞認為，詹姓男子在詐騙案中擔任指揮角色，獲利豐厚，卻在同案共犯被起訴後一個月後於柬國身亡，時機點過於巧合，判斷可能「假死」躲避司法訴追，指示刑事警察局中部打擊犯罪中心第六隊確認真偽。

去年十二月，詹姓男子的遺體以「抽乾血液」方式空運抵台，鑑識人員在靈堂採集指紋、檢體比對。因遺體是冰存乾屍狀態，鑑識人員在採集指紋時，還以熱水泡開手指。刑事局鑑識中心比對指紋、DNA，今年一月間確認詹已死亡，檢方近日處分不起訴。

該團涉案的一○二人中，台中地院年初已審結六十一人，分別判處二年十月至六年十月不等徒刑，其餘被告陸續審理中。

詐騙 詐騙集團 通緝

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