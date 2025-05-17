嘉縣獨立山步道落石掉落 女遊客遭砸中失足滑落山坡喪命
嘉義縣獨立山步道二號橋今傳意外，54歲女子與親友一同登山，在步道上行走時，疑似遭滑落石頭砸中，失足滑落山坡，全身多處擦挫傷陷入昏迷，救護人員趕到時女子已無呼吸心跳，協助搬運至阿里山林業鐵路樟腦寮車站，未送醫，後續由警方調查釐清。
據了解，54歲女子今與一行親友5人登山，卻在下午回程時發生意外，親友稱女子在步道上意外被石頭砸到，不慎失足滑落山坡，全身多處擦挫傷，消防人員到場時女子已明顯死亡，合力將她搬運脫困後，未送醫救治，並協助載運至樟腦寮車站。
嘉義縣消防局表示，今天下午5點多獲報，竹崎鄉獨立山登山步道二號橋往上100公尺處有女性遊客受傷，立即派遣竹崎分隊前往救援，消防人員抵達現場時，女子已呈現OHCA狀態，將傷者搬運脫困後，搬運至林鐵樟腦寮車站，後續交由家屬與警方處理。
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