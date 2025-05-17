花蓮午後大雨溪水暴漲 1男受困、2移工被沖走均平安獲救

花蓮今天下午下起大雨，一名王姓男子遇到砂婆礑溪溪水暴漲受困，花蓮縣消防局特搜大隊趕往架設繩索，花了約3小時將他救出；另外，有兩位外籍移工在美崙溪釣魚，因水位暴漲沖走，及時抱住漂流木，漂到市區三號橋旁自行上岸。

花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，今天下午3時許接獲通報，砂婆礑溪有人因溪水暴漲受困，先派出4人到場，因當時雨勢猛烈且溪水湍急，因對岸地勢較高，暫無安全疑慮，先請該名男子在原地待救，直到傍晚雨勢趨緩，再用拋繩槍和四軸飛行機，將繩索拋到對岸，將受困男子救出，過程共動員4、50名警義消。

獲救的63歲王姓男子住在花蓮市，向消防人員表示，下午2時許因為想到戶外走走，才走到砂婆礑溪對岸，當時只有一點雨，沒想到3時多要回程時，發現溪水暴漲，無法通行。