影／蘆洲回收車遭追撞廚餘桶炸裂噴濺 清潔隊員摔下車送醫

新北市蘆洲區清潔隊今天下午5時許，在長榮路收運垃圾時遇上車禍，1輛休旅車失控由後方衝撞廚餘車，把廚餘桶撞到炸裂噴濺，並造成1名清潔隊員摔下車受傷送醫，幸未波及倒垃圾的民眾。

垃圾車隊執勤收運作業會有3輛車同行，包括資源回收車、垃圾車、廚餘回收車，下午5時許經長榮路、永平街口遭追撞。當時41歲蘇姓男子駕駛MPV休旅車從永平街左轉長榮路，在路口與53歲王姓司機駕駛的計程車發生擦撞。

休旅車擦撞後失控衝向右前方的廚餘回收車尾，站在後車斗執勤中的40歲陳姓清潔隊員，看見休旅車朝自己衝過來的瞬間已來不及反應，猛烈撞擊把他摔到車下，手腳擦挫傷被救護車送往市立三重醫院。