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高速從身上駛過！疑外地漁船螺旋槳打到3潛水客 2人重傷急送醫
一艘從宜蘭烏石港出發的漁船，今日傍晚行駛到恆春後壁湖海域時，疑似因未注意水面狀況，螺旋槳打到漂浮在水面的3名潛水員，其中兩人受傷嚴重，轉送高雄的醫院搶救，另一人腳部受傷，在恆春旅遊醫院治療。
據了解，當時3名潛水員使用浮力袋，漂浮在水面等待潛水船接回，沒想到一艘漁船竟高速從他們身上駛過，被螺旋槳打到其身上，致使2人受傷嚴重。肇事漁船疑似未察覺打到人就開出海作業。
41歲劉姓男子身上多處撕裂傷，送旅遊醫院；38歲劉姓男子多處骨折，受傷嚴重，右側肱骨開放性骨折，鎖骨、肩胛骨、橈骨骨折及已巨大撕裂傷，送南門醫院後轉送長庚醫院。另一人撞傷傷勢不重，留院觀察。
目前海巡單位已介入調查，並表示仍需進一步調查釐清肇事責任。目前海巡已進行蒐證，包括潛水員是否誤闖漁船航道，或是漁船是否偏離路線，也將找到肇事漁船，進行後續處理。
有當地潛水業者表示，後壁湖海域潛水員與漁船間常因航道認知不同，險象環生，長年存在潛水活動與漁船航道相互干擾的問題。
也有民眾表示，事發地點不是後壁湖的出海固定航道，可能肇事漁船不是本地漁船，不熟悉路線導致。當地業者也呼籲，相關單位應加速制定明確的水域分區規範，避免類似悲劇重演。
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