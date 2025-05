女力發威！警副署長廖美鈴獲國際女警協會領導統御獎

警政署副署長廖美鈴4月榮獲「國際女警協會」(International Association of Women Police, IAWP)2025年「領導統御獎」(Leadership Award 2025),成為台灣警界女性的驕傲。該獎項表彰副署長在推動婦幼安全政策、強化警政資訊系統與展現溝通型領導等面向的卓越貢獻,彰顯台灣女性警察領導人的實力及影響力。

廖美鈴表示,獲獎榮譽不僅屬於她個人,是屬於整個台灣警政團隊,尤其要跟無數默默耕耘的女性警察共享,更期望能藉由自身經歷,為警政發展持續貢獻所長,並鼓勵更多女性同仁勇於任事、為國家挺身而出,讓台灣警政專業與性別平權理念發光發熱。

廖美鈴畢業於中央警察大學外事警察學系,更取得台灣大學政治學碩士學位,歷任台北市警察局、花蓮縣警察局、鐵路警察局、國道公路警察局等機關要職,具備豐富的工作歷練,加上外事警政背景與國際參與經驗,也讓她在國際警政合作與對外事務上表現優異,成為我國女性高階警官的翹楚。

廖美鈴領導風格強調「開放式溝通與協同合作」,她深知無論婦幼安全或警政數位建置,都需仰賴跨部會縝密協作,並鼓勵團隊表達意見,重視每位同仁的專業與創意,建立有效的溝通平臺,推動具前瞻性與可行性的警政政策。

廖美鈴早年積極推動婦幼安全,強調婦幼保護不僅是警政責任,更需要各政府機關及民間力量跨部門整合與資源串聯,致力於建立全方位的防護網,打造對婦幼更安全友善的社會環境。

廖美鈴也鑑於資訊科技快速演進,警政工作面臨更多資訊安全與數位挑戰,在擔任警政署資訊室主任期間,因赴外考察深受國外先進警政科技系統啟發,回國後便積極推動警政數位化與資訊安全,強化打擊科技犯罪能力,為台灣建構更現代化及智慧型的警政架構。