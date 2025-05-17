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女力發威！警副署長廖美鈴獲國際女警協會領導統御獎

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署副署長廖美鈴4月榮獲「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）2025年「領導統御獎」（Leadership Award 2025），成為台灣警界女性的驕傲。該獎項表彰副署長在推動婦幼安全政策、強化警政資訊系統與展現溝通型領導等面向的卓越貢獻，彰顯台灣女性警察領導人的實力及影響力。

廖美鈴表示，獲獎榮譽不僅屬於她個人，是屬於整個台灣警政團隊，尤其要跟無數默默耕耘的女性警察共享，更期望能藉由自身經歷，為警政發展持續貢獻所長，並鼓勵更多女性同仁勇於任事、為國家挺身而出，讓台灣警政專業與性別平權理念發光發熱。

廖美鈴畢業於中央警察大學外事警察學系，更取得台灣大學政治學碩士學位，歷任台北市警察局、花蓮縣警察局、鐵路警察局、國道公路警察局等機關要職，具備豐富的工作歷練，加上外事警政背景與國際參與經驗，也讓她在國際警政合作與對外事務上表現優異，成為我國女性高階警官的翹楚。

廖美鈴領導風格強調「開放式溝通與協同合作」，她深知無論婦幼安全或警政數位建置，都需仰賴跨部會縝密協作，並鼓勵團隊表達意見，重視每位同仁的專業與創意，建立有效的溝通平臺，推動具前瞻性與可行性的警政政策。

廖美鈴早年積極推動婦幼安全，強調婦幼保護不僅是警政責任，更需要各政府機關及民間力量跨部門整合與資源串聯，致力於建立全方位的防護網，打造對婦幼更安全友善的社會環境。

廖美鈴也鑑於資訊科技快速演進，警政工作面臨更多資訊安全與數位挑戰，在擔任警政署資訊室主任期間，因赴外考察深受國外先進警政科技系統啟發，回國後便積極推動警政數位化與資訊安全，強化打擊科技犯罪能力，為台灣建構更現代化及智慧型的警政架構。

IAWP創立於1915年，是全球具相當影響力的女性執法人員組織之一，成員遍及70多國及30多個附屬機構，致力於促進全球女性在執法與刑事司法領域中的地位與專業發展。自1968年起，每年依照「模範警察」、「傑出表現」、「冒險犯難」、「文職人員」及「領導統御」等獎項，甄選全球傑出女警予以表揚，今年警政署副署長廖美鈴脫穎而出，榮獲「領導統御獎」，實至名歸，為台灣女警爭光！

警政署副署長廖美鈴，今年4月榮獲「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）2025年「領導統御獎」。記者廖炳棋／翻攝
警政署副署長廖美鈴，今年4月榮獲「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）2025年「領導統御獎」。記者廖炳棋／翻攝
警政署副署長廖美鈴，今年4月榮獲「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）2025年「領導統御獎」。記者廖炳棋／翻攝
警政署副署長廖美鈴，今年4月榮獲「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）2025年「領導統御獎」。記者廖炳棋／翻攝
警政署副署長廖美鈴，今年4月榮獲「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）2025年「領導統御獎」。記者廖炳棋／翻攝
警政署副署長廖美鈴，今年4月榮獲「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）2025年「領導統御獎」。記者廖炳棋／翻攝

女警 警察

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