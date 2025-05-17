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太無聊？男子武嶺組電腦玩遊戲、亂丟菸蒂 太管處啟動調查

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

有民眾近日到太魯閣國家公園武嶺遊憩區組電腦整夜打遊戲，再將影片傳上網，太魯閣國家公園管理處發現有疑似大聲喧嘩、吸菸、亂丟菸蒂等違反規定的行為，已請保七總隊第九大隊錄案並稽查。

太管處接獲檢舉，有民眾在Threads發布一段影片，影片中男子稱「太無聊才到這裡組電腦、打網遊」，還邀民眾體驗高山打電玩的，影片中的背景正是武嶺遊憩區。

太管處今天表示，影片中有疑似大聲喧嘩、吸菸和亂丟菸蒂等行為。依據內政部公告的「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」規定，未經核准在非指定地區大聲喧嘩及亂丟煙蒂、垃圾等行為，可處新台幣1500元至3000元。

此外，武嶺為禁菸場所，依照「菸害防治法」，在該區吸菸也是違規，可處1500元到3000元罰款，將移請衛生局裁罰。

太管處提表示，武嶺位於海拔超過3000公尺的高山，氣候乾燥、空氣稀薄，亂丟菸蒂不僅違法，也可能引發山區火災，太管處將持續加強巡查，遇到違規行為會依法舉發，請民眾遵守規定，共同維護高山環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

近日有民眾到太魯閣國家公園內武嶺遊憩區組電腦打遊戲，因疑似有喧嘩且吸菸等違規行為，太管處已啟動調查。圖／太魯閣國家公園管理處提供
近日有民眾到太魯閣國家公園內武嶺遊憩區組電腦打遊戲，因疑似有喧嘩且吸菸等違規行為，太管處已啟動調查。圖／太魯閣國家公園管理處提供
近日有民眾到太魯閣國家公園內武嶺遊憩區組電腦打遊戲，因疑似有喧嘩且吸菸等違規行為，太管處已啟動調查。圖／太魯閣國家公園管理處提供
近日有民眾到太魯閣國家公園內武嶺遊憩區組電腦打遊戲，因疑似有喧嘩且吸菸等違規行為，太管處已啟動調查。圖／太魯閣國家公園管理處提供
近日有民眾到太魯閣國家公園內武嶺遊憩區組電腦打遊戲，因疑似有喧嘩且吸菸等違規行為，太管處已啟動調查。圖／太魯閣國家公園管理處提供
近日有民眾到太魯閣國家公園內武嶺遊憩區組電腦打遊戲，因疑似有喧嘩且吸菸等違規行為，太管處已啟動調查。圖／太魯閣國家公園管理處提供

Threads 太魯閣國家公園 武嶺

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