他入職簽誠信聲明竟違約挪用公款 公司求償200萬法官判准

新竹吳男稱因母罹癌，在任職某消防工程公司期間，陸續挪用客戶工程款共250餘萬元，事後雖清償110萬及與妻子共同簽下還款本票，但公司仍提告求償懲罰性違約金200萬，及未清償款項89萬，共340餘萬。新竹地院判准，吳男應賠償公司340萬餘元。

公司主張，吳男自2020年到職翌日便簽署誠信經營聲明書，明訂若有侵占行為，須賠償200萬元違約金。吳男任職期間卻多次挪用款項，合計金額達250萬9010元。公司於2023年11月28日與吳男簽署切結書，確認須返還250萬餘元，扣除已還110萬元、開立面額51萬2093元本票後，尚餘89萬餘元未清償。

吳男妻子王女指出，丈夫入職時約定每月有數萬元底薪與業績獎金，卻始終收入不穩，家庭經濟陷入困境，加上母親罹癌需長期照顧，讓兩人生活壓力沈重，才會一時動念挪用公款補貼開銷。王女也強調，夫妻雖有誠意還款，但丈夫又被公司開除，惡性循環下現實生活開銷根本無法應付。