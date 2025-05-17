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大雅機車「不停不讓」撞小貨車 貨車失控翻落路邊水溝

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市大雅區今天11時許發生小貨車與機車碰撞事故，小貨車失控後，竟翻落路邊水溝，王姓男駕駛輕傷自行就醫無礙，張姓女騎士受傷，由救護車送往清泉醫院救治，警方後續將調閱相關影像以釐清案情。

大雅警方指出，今天中午11時2分，40歲的王男駕駛自小貨車由德勝路150巷向雅潭路四段370巷（北往南方向）直行行駛，該道路右側立有「停」字標誌，地面無標線文字；23歲張女騎乘普重機車沿田心三街往前村東路（西往東方向）直行行駛，地面有繪設倒三角「讓」標線，雙方於該路口發生碰撞。

警方說，事故中造成王男的自小貨車前車頭受損，後續摔落水溝左側翻車，張女的普重機車左側車身受損，員警依規定到場處置，雙方經檢測均無酒精反應，王男受傷部分已自行就醫、張女另送往清泉醫院救治，後續將釐清車禍發生經過，以判定責任歸屬，並呼籲行車應注意路口狀況，減速慢行，作隨時停車的準備，並遵守注意車前狀況規定，以避免交通事故發生。

台中市大雅區今天11時許發生小貨車與機車碰撞事故，小貨車失控翻落路邊水溝。圖／警方提供
台中市大雅區今天11時許發生小貨車與機車碰撞事故，小貨車失控翻落路邊水溝。圖／警方提供
台中市大雅區今天11時許發生小貨車與機車碰撞事故，小貨車失控翻落路邊水溝。圖／警方提供
台中市大雅區今天11時許發生小貨車與機車碰撞事故，小貨車失控翻落路邊水溝。圖／警方提供
台中市大雅區今天11時許發生小貨車與機車碰撞事故，小貨車失控翻落路邊水溝。圖／警方提供
台中市大雅區今天11時許發生小貨車與機車碰撞事故，小貨車失控翻落路邊水溝。圖／警方提供

交通事故 台中市 救護車 標誌

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