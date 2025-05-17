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影／泡湯途中遇劫…宜蘭小貨車撞直行機車 夫妻一死一傷
宜蘭縣三星鄉一對黃姓夫妻夫妻，昨晚共乘機車出門，行經健富路二段與中興路二段路口，與左轉的物流公司小貨車發生碰撞，機車被撞倒卡在貨車車頭下，70歲黃男送醫不治，後座妻子受傷還在住院。警方初步調查雙方駕駛都沒有酒駕，正釐清事故原因。
三星警分局表示，昨晚8時28分接獲報案，健富路2段與中興路2段口發生交通事故，立即趕赴處理。初步調查，當時58歲林姓男子駕駛小貨車，沿健富路2段左轉要往大洲方向行駛，在中興路2段路口與70歲黃男騎乘直行的機車發生碰撞，造成黃男及妻子受傷，兩人都被送往羅東博愛醫院救治，黃男送醫不治。
據了解，黃男昨晚飯後騎機車載妻子要到耕莘護校前的溫泉池泡腳，卻發生意外。警方調查，雙方駕駛都沒有酒精反應，還在釐清肇事原因，提醒民眾經過彎道、路口及鄉間無號誌路口時，務必減速慢行，遵守交通規則並依規定禮讓。
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