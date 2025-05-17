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新竹婦「突闖鐵軌」遭台鐵區間車擦撞 客雅平交道一度癱瘓

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

台鐵新竹至香山段區間車，今天下午發生行人入侵事故。60多歲婦人不明原因跑到軌道上，遭2174次列車擦撞，所幸僅有輕傷，送醫已無大礙，不過也因此導致部分列車延誤，尤其客雅平交道長時間無法通行。

台鐵公司說明，今天下午1時13分於新竹=香山間頂埔平交道（K108+933），因行人闖越平交道，導致遭2174次區間車撞擊，台鐵公司立即通知鐵路警察及救護車，即時起以東正線單線雙向行車。下午1時25分，救護車將傷者送醫，下午1時50分鐵路警察蒐證完畢，通知列車放行，現場恢復雙線行車，該事故影響8列次，累積延遲109分。

新竹市消防局指出，救護人員到場時，60歲婦人已坐在平交道旁人行道，自述右側肩膀疼痛及左膝蓋輕微擦傷，意識清楚生命徵象量測皆正常穩定，已送醫治療。

據火車司機員表示，該婦人站在平交道內軌道旁，發現時已不及煞車，且疑似有撞到東西的聲音。

此外，事故也連帶影響新竹市區交通，有網友在臉書社群「新竹人新竹事」貼文表示，新竹市中華路三、四段間的客雅平交道長時間無法通行，導致周邊車流大打結，「不知道發生什麼事」。

60多歲婦人不明原因跑到軌道上，遭2174次列車擦撞，所幸僅有輕傷，送醫已無大礙，事故也連帶影響新竹市區交通，有網友在臉書社群「新竹人新竹事」貼文表示，新竹市中華路三、四段間的客雅平交道長時間無法通行。圖／取自新竹人新竹事
60多歲婦人不明原因跑到軌道上，遭2174次列車擦撞，所幸僅有輕傷，送醫已無大礙，事故也連帶影響新竹市區交通，有網友在臉書社群「新竹人新竹事」貼文表示，新竹市中華路三、四段間的客雅平交道長時間無法通行。圖／取自新竹人新竹事

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