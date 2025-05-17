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即時短評／頑童高雄開唱險變「台版梨泰院」官方踢皮球

聯合報／ 本報記者石秀華

高雄標榜演唱會經濟，市長陳其邁不只一次宣稱已建立一套純熟「防踩踏」意外機制，但樂團頑童MJ116昨晚到高雄港知名酒吧開唱，現場湧進近萬名年輕人「幹大事」，不僅擠爆大港橋，還發生樂迷攀爬水管亂象，現場險變「高雄版梨泰院」。但高市府文化局第一時間推給土開公司稱「沒報備」，港警也只派7名警力到場疏散，周圍高市警方也未及時應處，主辦的餐廳業者不關己事態度，攸關人命，危機處理卻互踢皮球。

2023年高雄跨年晚會發生台上樂團突喊「有人拿刀」，造成台下群眾騷動，不少人往外跑推擠，造成多人跌倒受傷，當時被外界形容是「韓版梨泰院」踩踏意外；後經警方調查，證實男子拿的不是刀，而是原子筆，烏龍一場。此後，高市府和警局每在跨年晚會及國際級大型演唱會時，均會對外宣導已事前模擬突發事件發生時的應變作為，並部署防踩踏小組因應。

而頑童MJ116在高雄港開唱的6天前在台北快閃活動，已吸引人山人海的樂迷，被媒體形容堪比跨年，但高市府及港務相關單位卻「毫無所悉」；當人潮越聚越多，擠爆現場，網友在社群發文指「美丁美盪」，甚至有網友指「呼吸困難」，人潮看起來已接近韓國梨泰院等級。

在現場不僅未見藝人在台上為了粉絲呼籲注意安全，主辦的餐廳業者也只顧生意，當港警發現不對勁，調派警力已來不及因應，到場的7名警力對比近萬粉絲的比例失衡，而周邊溢出的人潮，守在港區周邊的高市警方周邊溢出的人潮也未及時應處，所幸這次未釀踩踏意外。

樂迷在現場為爭睹偶像風采，亂攀水管、不顧自身安危的的行為應加以譴責，但承租場地開餐廳的業者邀請頑童MJ116舉辦快閃活動，卻未向第一房東「台灣港務公司高雄分公司」以及第二房東「高雄港區土地開發公司」申請要在戶外辦大型活動，形成「房客開趴、房東不知情」的狀況。

據了解，餐廳業者辦大型戶外活動未申請，已非首次，此次險變成「高雄版梨泰院」離譜亂象，航港局已決定予以開罰；但罰錢事小，昨一度傳出有人落海，警方證實只是傳聞，若下次有人落海遭遇不測，再多的經濟價值與觀光行銷宣傳，也彌補不了人命損失的遺憾，高市府、港務單位及警方應引以為戒。

頑童MJ116昨晚快閃高雄港，歌迷擠入蓬萊港區，有人攀爬倉庫。圖／擷取自Threads
頑童MJ116昨晚快閃高雄港，歌迷擠入蓬萊港區，有人攀爬倉庫。圖／擷取自Threads
樂團頑童MJ116昨晚到高雄港一處知名酒吧開唱，沒想到人潮超過預期，湧進上萬名年輕人，不僅擠爆大港橋，甚至因人潮推擠，傳出有樂迷被擠到掉下船渠落水。圖／翻攝自threads「khinmap.tw」
樂團頑童MJ116昨晚到高雄港一處知名酒吧開唱，沒想到人潮超過預期，湧進上萬名年輕人，不僅擠爆大港橋，甚至因人潮推擠，傳出有樂迷被擠到掉下船渠落水。圖／翻攝自threads「khinmap.tw」
頑童MJ116昨晚快閃高雄港，歌迷擠入蓬萊港區，有人攀爬倉庫水管爭睹偶像風采。圖／擷取自Threads
頑童MJ116昨晚快閃高雄港，歌迷擠入蓬萊港區，有人攀爬倉庫水管爭睹偶像風采。圖／擷取自Threads

跨年晚會 頑童 餐廳 高雄港

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