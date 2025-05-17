蘆竹社宅2天3幼貓墜樓身亡 竟是租戶丟貓不管出國玩

桃園市蘆竹二號社宅近日傳3隻幼貓墜樓死亡，管理社宅的住都中心追查發現是租戶出國，放任貓咪在陽台活動但未做防護導致，決定中止租約，限住戶31日前搬離。

據悉，蘆竹二號社宅前天晚間傳2幼貓死在住戶公共區域，由於事發過程沒人看見，死因成謎，引發租戶議論，直到昨天情況重演，有租戶發現7樓某戶陽台還有幼貓，眾人才知貓咪從何而來。

住都中心確認幼貓來源，但始終聯繫不上租戶，經租戶友人告知，才知租戶出國，僅留貓咪在家；為搶救生命，住都中心聯繫警方破門，在屋內發現第4隻死亡幼貓，另有2隻幼貓和3隻成貓在屋內亂竄。桃園市動保處昨天成功誘捕2隻存活幼貓，但成貓亂竄逃到陽台外側平台，誘捕行動到今天下午仍持續，成功誘捕的幼貓則由動保處暫時安置。

住都中心表示，租戶出國放任貓咪在住家及陽台活動，雖然有提供水和飼料，但未作安全防護及妥善照顧，造成3隻幼貓墜樓死亡及1隻幼貓死因成謎，此部分將由動保處依動物保護法追究，但租戶行為不僅觸犯動保法，也造成公安疑慮與其他租戶驚嚇，已達強制終止合約要件，將勒令31日前搬離。