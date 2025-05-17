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影／這麼巧同一隊！宜蘭冬山龍舟競渡鹿埔村1日兩度沉船

影／這麼巧同一隊！宜蘭冬山龍舟競渡鹿埔村1日兩度沉船

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣冬山龍舟競渡錦標賽今天在冬山河義成橋段登場，鄉內9隊參賽，沒想到鹿埔村隊伍一天兩度沉船，幸好選手都穿著救生衣，人員平安。部分選手質疑河道未確實清淤導致擱，淺，鄉公所表示船隻每年固定維護，賽前也檢查確認船沒問題，會再釐清事故發生的原因。

冬山龍舟競渡是冬山鄉一年一度盛事，今年24村有9隊參賽，每隊有18名槳手，連同奪旗手、舵手及鼓手，一舟共21人。上午11時鹿埔村組成的龍舟隊下水競渡，原本還領先對手，不料過了100公尺處，船身吃水愈來愈深，之後整艘船進水下沉，選手們均穿著救生衣，有的自行游上岸，有的被現場巡護的救生艇救起，都沒有大礙。

下午1時許鹿埔村易舟再戰，跟對手旗鼓相當競爭十分激烈，沒想到又發生同樣的狀況，龍舟打轉淹沒，整艘船翻覆，現場民眾不可置信，指著龍舟大喊「又沉了！」還有人高呼「怎麼會這樣！」

部分選手質疑，兩天前曾到賽道練習，當時就發現有擱淺情況，懷疑是河道清淤沒做好造成。

冬山鄉公所表示，比賽前會開放賽道給選手練習，沒聽說有狀況，冬山競渡使用的龍舟由鄉公所提供，平時都有維護，賽前也會檢查確認。賽事都要求選手務必穿著救生衣，發生沉船意外，還好人員都平安，也未影響到賽事。

鄉長林峻輔說，鹿埔村兩次沉船使用的是不同龍舟，使用約10年，是否因船身老舊或其他原因發生沉船意外，後續會再調查釐清。

宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安，觀賽民眾大呼「怎麼會這樣」。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安，觀賽民眾大呼「怎麼會這樣」。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供
宜蘭縣冬山龍舟競渡今天登場，鹿埔村組成的隊伍兩度沉船，幸好人員都平安。圖／民眾提供
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