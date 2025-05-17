台中出門運動藏危機 銀髮族大讚這1物：必備自保神器

台中市烏日警分局統計，烏日、大肚、龍井去年共58件逾65歲的高齡行人交通事故，主因是長者常穿暗色衣物在清晨或夜間外出運動，不易被發現。警方前晚發放LED發光手環讓長者佩戴，不少長者大讚是「出門必備自保神器」。

陳姓機車族說，長者清晨或晚上出門運動通行路口時，由於長者常穿暗色衣物，加上光線昏暗，遠遠的真的難以辨識，等靠近發現已經來不及，因此台中市政府、警局有想到這一點，針對長者發放反光手環、LED發光手環，可以預先警示，讓機車騎士慢行，真的是德政。

烏日警分局統計，去年轄區內的烏日、大肚、龍井，共發生199件行人交通事故，其中長者事故達58件，占比約三成，分析高齡行人在清晨或傍晚外出運動散步，戶外光線昏暗、視線不佳，再加上尖峰車流繁忙，長者穿深色衣物易被駕駛忽視，尤其在烏日、龍井、大肚區高齡者居住比例集中，事故風險高。

烏日警分局與台中市警局交通大隊為提升高齡長者在清晨與夜間外出的交通安全意識，並導正用路觀念，前晚到烏日區九德活動中心及公園發放LED發光手環，以及交通安全宣導，期望藉由實用的配件，提高行人的可見度，降低事故發生的風險。

長輩看到LED發光手環閃爍粉紅、藍色及綠色霓虹燈光，於是佩戴在手腕或懸掛在隨身包包上，高舉雙手直呼「發光閃亮亮，讚讚讚」，也有長者佩戴後，立馬逛公園，直呼「好像在走星光大道」、「發光如自保明燈」，大讚是「自保神器」。