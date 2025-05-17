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台東國小校長張能發都蘭鼻釣魚落海 送醫搶救不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣都蘭鼻今中午傳出一起釣客溺水急救不治意外，經查釣客為富岡國小校長張能發。縣長饒慶鈴與教育處長蔡美瑤第一時間獲報紛紛前往馬偕醫院關心，並給予家屬後續協處。

今天上午10點37分消防局接獲民眾通報指出東河鄉都蘭村靠近都蘭鼻海灣有1名男釣客溺水，現場人員拉上岸時，已無呼吸心跳，消防人員趕抵現場，立即實施心肺復甦術，並緊急送往馬偕醫院搶救。

經醫院搶救後，仍宣告不治。警消調查釣客身分，為62歲富山國校校長張能發，饒慶鈴及蔡美瑤獲知意外消息後，前往醫院關心。

據了解，事故地點都蘭鼻海灣，該處地形多為礁岩與礫石，海流變化快速。張能發平時熱愛釣魚，經常前往東部海岸垂釣，是否因釣魚過程發生意外仍待進一步釐清。

張能發是高雄人到台東一待就是40年，作育英才無數，他曾表示，台東有得天獨厚的自然環境，好山好水、充滿美的環境，要讓孩子認同自己、喜歡自己，就能發展未來，這是很重要的教育環節。

有釣友表示，張校長都會在礁上釣魚，不排除在跳礁石的時候滑倒還是沒踩好才導致落水，聽到這消息相當震驚難過。

警消呼籲民眾前往海邊活動務必提高警覺，留意天候與海象，避免發生類似憾事。

台東縣都蘭鼻今上午傳出一起釣客溺水急救不治意外，經查釣客為富岡國小校長張能發。圖／翻攝自張能發臉書
台東縣都蘭鼻今上午傳出一起釣客溺水急救不治意外，經查釣客為富岡國小校長張能發。圖／翻攝自張能發臉書

台東 溺水 饒慶鈴 馬偕醫院

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