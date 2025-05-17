快訊

不倫人夫代價太大！永野芽郁首露面「淚崩謝罪」

114會考／數學也傳作弊！3考生東張西望「想看隔壁答案」 34件因文具違規

影／這麼巧同一隊！宜蘭冬山龍舟競渡鹿埔村1日兩度沉船

聽新聞
0:00 / 0:00

蘆竹社宅幼貓墜樓亡 飼主出國疏於照護將遭終止租約

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園蘆竹二號社會住宅近日發生幼貓墜樓事件，經查為住戶出國，放任貓隻於陽台活動時，因未妥善設置防護措施，導致三隻幼貓鑽出七樓陽台欄杆墜落死亡。除引發社區強烈關注，更暴露出部分飼主缺乏對寵物的基本照護責任，對動物生命安全及社區公共環境造成重大危害。

S__17367160
桃園蘆竹二號社會住宅近日發生幼貓墜樓事件。圖：都發局提供

住都中心說明，前晚接獲通報，蘆竹二號社宅公共區域有貓咪墜樓，持續聯繫房客，房客遲未回應，透過房客友人才知房客出國。鄰居反映陽台仍有幼貓咪行跡，擔心幼貓繼續墜樓，也為避免造成公共危險，遂協調警方、動保處進入屋內，發現屋內環境髒亂不堪，有幼貓3隻，其中1隻已經明顯死亡，均由動保處帶回，陽台另有3隻成貓見動保處人員，機靈跳到陽台外側平台，至半夜仍無法誘捕，今將持續到現場誘捕，以確保貓咪可以被妥善照顧。

S__17367160
住戶出國，放任貓隻於陽台活動時，因未妥善設置防護措施，導致三隻幼貓鑽出七樓陽台欄杆墜落死亡。示意圖：截自freepik

依據《動物保護法》第5條規定，飼主對所飼養動物應負有妥善照顧、避免其遭受意外危害之責任。針對該房客違規行為，住都中心將全案送交動保處查處，決不寬貸。此外，因該房客未妥善飼養，造成無辜小貓墜亡，亦引發公安疑慮，造成整個社宅居民驚嚇，已達強制終約之要件，將勒令5/31遷離社宅，社宅一切損失均依法求償。

住都中心重申，社會住宅資源寶貴，提供的是安全、整潔與友善的居住環境。凡惡意或重大違規使用社宅者，將依契約終止租約、列入拒絕往來名單，並依法追償相關損失。也呼籲所有飼主善盡照顧寵物之責任，尊重社區生活品質，攜手打造安心共融的住宅環境。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹社宅幼貓墜樓亡 飼主出國疏於照護將遭終止租約

延伸閱讀：

  1. 651萬險落入詐團口袋 平警感謝行員協助阻詐
  2. 龜山警執行雷霆除暴專案 臨檢攔查展現執法決心

墜樓 社宅

延伸閱讀

民代質疑嘉市社宅進度混沌不明 市府：明年有350戶社宅

北市松信社宅上梁 提供90戶入住估2027年底完工

高雄校園傳女老師險墜樓 校方稱「是演習」…教育局說話了

她社宅候補等4年喊很難抽 另1案「27戶竟12人重複中」！有黑箱作業？住都中心揭流程

相關新聞

影／這麼巧同一隊！宜蘭冬山龍舟競渡鹿埔村1日兩度沉船

宜蘭縣冬山龍舟競渡錦標賽今天在冬山河義成橋段登場，鄉內9隊參賽，沒想到鹿埔村隊伍一天兩度沉船，幸好選手都穿著救生衣，人員...

台東國小校長張能發都蘭鼻釣魚落海 送醫搶救不治

台東縣都蘭鼻今中午傳出一起釣客溺水急救不治意外，經查釣客為富岡國小校長張能發。縣長饒慶鈴與教育處長蔡美瑤第一時間獲報紛紛...

新竹婦「突闖鐵軌」遭台鐵區間車擦撞 客雅平交道一度癱瘓

台鐵新竹至香山段區間車，今天下午發生行人入侵事故。60多歲婦人不明原因跑到軌道上，遭2174次列車擦撞，所幸僅有輕傷，送...

蘆竹社宅2天3幼貓墜樓身亡 竟是租戶丟貓不管出國玩

桃園市蘆竹二號社宅近日傳3隻幼貓墜樓死亡，管理社宅的住都中心追查發現是租戶出國，放任貓咪在陽台活動但未做防護導致，決定中...

即時短評／頑童高雄開唱險變「台版梨泰院」官方踢皮球

高雄標榜演唱會經濟，市長陳其邁不只一次宣稱已建立一套純熟「防踩踏」意外機制，但樂團頑童MJ116昨晚到高雄港知名酒吧開唱...

台中出門運動藏危機 銀髮族大讚這1物：必備自保神器

台中市烏日警分局統計，烏日、大肚、龍井去年共58件逾65歲的高齡行人交通事故，主因是長者常穿暗色衣物在清晨或夜間外出運動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。