驚傳超商暴力衝突 客人疑不滿1元硬幣遭拒收對店員動手

新竹一家超商傳出客人對店員施暴事件，有網友昨晚在Threads爆料，他的家人在超商目擊一名男性客人衝進櫃台毆打年輕店員、還將人拉扯到櫃台外，不過男子反遭店員制伏。在場目擊者大聲喝止「你不可以打人」，衝突原因疑似因為客人不滿店員不願收1元硬幣。對此，該家連鎖超商官方帳號留言表示，目前相關事件仍在處理中。

一名網友PO出事發影片，他表示，家人去超商，有一名客人拿了很多1元硬幣結帳，由於店員當下很忙婉拒了，「然後這位先生一直要說要教訓這位店員，一直說要打他」。

影片中可見一名男子衝入櫃台對店員揮拳，並扯住店員的衣領和頸部、將人拖到櫃台外，不過，反遭店員抱住頸部、無法再動手。目擊者斥責該名男子不該動手打人，對方反怪罪是店員不收1元硬幣。遭毆打的店員手腕有明顯抓痕。

該名網友發文表示，「你覺得店員不對？那你去投訴啊，這社會有申訴機制不是給好看的」。他的家人將該名男子罵到走，「既然他說要教訓這位店員，不如就讓社會教育他。店員可能有錯在先，但希望公司不要懲處他，應該站在保護員工的立場」。

其他網友留言，「打人真得很不應該！但說實在，以前便利商店打工，還真的沒敢拒絕客人給的錢欸，客人給什麼就收什麼還有拒絕的權利？ 店員明明就是懶得數不是嗎」、「店員錯在先，為什麼不收1元呢？可是，先動手就錯了就不用多說了」、「店員沒有動手，是在保護自己」、「反正兩邊都錯」。