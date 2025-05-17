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影／台中1車7移工遇警想要逃 熱心民眾助警「全逮」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日分局龍井分駐所員警昨天傍晚攔查一輛廂型車，查獲7名越南失聯移工，移工們見狀想下車逃跑，還好路過民眾見義勇為，協助圈圍、抵住車門、尾門，最後7名移工遭逮捕，詢後依入出國及移民法解送移民署台中專勤隊處置。

烏日分局龍井分駐所所長林佑軒說明，龍井分駐所員警昨天傍晚5時許在龍井區向上路七段發現一輛廂型車行車不穩，且駕駛和及乘客們都未繫安全帶，經跟至沙鹿區鎮南路一段、正順路口攔檢盤查，發現車廂內擠滿了人，經查為7名越南籍失聯移工。

林佑軒指出，由於人數眾多，立即通報線上巡邏警力前往支援，盤查過程中，7名移工欲下車逃跑，員警立即控制駕駛，路過民眾見狀協助圈圍、守住車門，不讓失聯移工下車，最後與支援警力合力將7人逮捕。

烏日警分局提醒，民眾切勿非法聘僱、媒介逾期居留外籍人士，警方持續查緝失聯移工及逾期居留之外籍人士，加強執法力度，確保轄區內治安及保障合法居留人士的權益。

台中警查獲7名越南籍失聯移工共乘1輛廂型車，路過民眾見義勇為協助圈圍、抵住車門。記者趙容萱／翻攝
台中警查獲7名越南籍失聯移工共乘1輛廂型車，路過民眾見義勇為協助圈圍、抵住車門。記者趙容萱／翻攝
台中警查獲7名越南籍失聯移工共乘1輛廂型車，警民協力將7名移工送辦。記者趙容萱／翻攝
台中警查獲7名越南籍失聯移工共乘1輛廂型車，警民協力將7名移工送辦。記者趙容萱／翻攝
台中警查獲7名越南籍失聯移工共乘1輛廂型車，路過民眾見義勇為協助圈圍、抵住尾門。記者趙容萱／翻攝
台中警查獲7名越南籍失聯移工共乘1輛廂型車，路過民眾見義勇為協助圈圍、抵住尾門。記者趙容萱／翻攝

失聯移工 移民署 越南

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