快訊

選手證就是VIP！「世壯運優惠懶人包」餐廳、百貨、飯店、手搖飲 最強應援優惠一次看

MLB／道奇不敵天使…大谷陽春砲狙擊前東家第16轟獨占「全壘打王」

聽新聞
0:00 / 0:00

18歲妹無照開車載4男夜遊烘爐地 失控自撞護欄釀5傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷，陳女無照駕車部分，警方已依道交條例開單告發，最高可罰鍰2萬4000元。

新北市中和警昨晚11時許獲報中和區興南路2段發生車禍，疑有多人受傷，員警及救護車人員迅趕趕抵現場了解，經查，陳姓女子（18歲）開車從烘爐地下山時，沿興南路2段亍駛，在彎道處疑不慎失控自撞護欄。

駕駛陳女手部骨折，意識清楚，同車乘客林姓男子（19歲）腦部微血管出血，在一般病房觀察，暫無生命危險，廖姓男子（17歲）、湯姓男子（18歲）、廖姓男子（19歲）3人則是手腳多處擦挫傷，並無大礙。

據了解，1車5人昨天由陳女開車，從桃園北上至中和區烘爐地夜遊，陳女酒測值為零，所開汽車為陳女名下所有，但她並無駕照，警方已依道交條例開單告發，最高可罰鍰2萬4000元。

18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷。記者王長鼎／翻攝
18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷。記者王長鼎／翻攝
18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷。記者王長鼎／翻攝
18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷。記者王長鼎／翻攝
18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷。記者王長鼎／翻攝
18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷。記者王長鼎／翻攝
18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷。記者王長鼎／翻攝
18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷。記者王長鼎／翻攝

中和 自撞 車禍

延伸閱讀

國1內湖交流道汽車撞護欄 男駕駛無生命跡象送醫急救

滂沱大雨...台64觀音隧道前 聯結車撞破護欄衝下邊坡

忠貞市場開挖排水溝 遭民眾批積水引病媒蚊圍籬不安全

立院三讀修正道交條例　偽造車牌重罰7.2萬、可沒入車輛！

相關新聞

台東國小校長張能發都蘭鼻釣魚落海 送醫搶救不治

台東縣都蘭鼻今中午傳出一起釣客溺水急救不治意外，經查釣客為富岡國小校長張能發。縣長饒慶鈴與教育處長蔡美瑤第一時間獲報紛紛...

影／醫院停車場聞淒厲哭聲 1歲幼兒獨留車內已脫水...社會處要罰母

有民眾昨天下午在雲林虎尾若瑟醫院的戶外停車場聽到嬰兒哭聲，發現一名嬰兒被獨自留在車內，且全身濕透、眼睛腫脹，緊急將孩子送...

險變高雄版梨泰院！「頑童」到高雄港酒吧開唱爆人潮推擠亂象

樂團頑童MJ116昨晚到高雄港一處知名酒吧開唱，沒想到人潮超過預期，湧進上萬名年輕人，不僅擠爆大港橋，甚至因人潮推擠，傳...

台中出門運動藏危機 銀髮族大讚這1物：必備自保神器

台中市烏日警分局統計，烏日、大肚、龍井去年共58件逾65歲的高齡行人交通事故，主因是長者常穿暗色衣物在清晨或夜間外出運動...

驚傳超商暴力衝突 客人疑不滿1元硬幣遭拒收對店員動手

新竹一家超商傳出客人對店員施暴事件，有網友昨晚在Threads爆料，他的家人在超商目擊一名男性客人衝進櫃台毆打年輕店員、...

18歲妹無照開車載4男夜遊烘爐地 失控自撞護欄釀5傷

18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷，陳女無照駕車部分，警方已依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。