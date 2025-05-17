18歲妹無照開車載4男夜遊烘爐地 失控自撞護欄釀5傷

18歲陳姓女子昨深夜無照開車載4名男性友人前往新北市烘爐地夜遊，下山時不慎失控自撞護欄釀5傷，陳女無照駕車部分，警方已依道交條例開單告發，最高可罰鍰2萬4000元。

新北市中和警昨晚11時許獲報中和區興南路2段發生車禍，疑有多人受傷，員警及救護車人員迅趕趕抵現場了解，經查，陳姓女子（18歲）開車從烘爐地下山時，沿興南路2段亍駛，在彎道處疑不慎失控自撞護欄。

駕駛陳女手部骨折，意識清楚，同車乘客林姓男子（19歲）腦部微血管出血，在一般病房觀察，暫無生命危險，廖姓男子（17歲）、湯姓男子（18歲）、廖姓男子（19歲）3人則是手腳多處擦挫傷，並無大礙。

據了解，1車5人昨天由陳女開車，從桃園北上至中和區烘爐地夜遊，陳女酒測值為零，所開汽車為陳女名下所有，但她並無駕照，警方已依道交條例開單告發，最高可罰鍰2萬4000元。