墾丁洗衣廠運送車疑過彎速度過快翻車 毛巾布單散一地

一輛滿載著毛巾與被單的洗衣廠運送車昨日行經墾丁石牛溪路段時，疑似在過彎車速過快失控翻覆，車上載的毛巾與被單散落一地，22歲的王姓駕駛臉部及身體多處擦挫傷、左腳骨折，緊急送醫治療後無大礙，肇事原因則待警方進一步釐清。

墾丁石牛溪該路段彎曲，常會有車禍發生。恆春警分局初步調查，王男駕駛小貨車由南往北行駛，疑似因車速過快加上閃避不及，緊急煞車導致車輛失控，衝出車道自撞翻覆。警方進行酒測，王男酒測值為0。