墾丁洗衣廠運送車疑過彎速度過快翻車 毛巾布單散一地
一輛滿載著毛巾與被單的洗衣廠運送車昨日行經墾丁石牛溪路段時，疑似在過彎車速過快失控翻覆，車上載的毛巾與被單散落一地，22歲的王姓駕駛臉部及身體多處擦挫傷、左腳骨折，緊急送醫治療後無大礙，肇事原因則待警方進一步釐清。
墾丁石牛溪該路段彎曲，常會有車禍發生。恆春警分局初步調查，王男駕駛小貨車由南往北行駛，疑似因車速過快加上閃避不及，緊急煞車導致車輛失控，衝出車道自撞翻覆。警方進行酒測，王男酒測值為0。
事故現場車輛翻覆，毛巾與被單散落一地，所幸未波及其他用路人，受傷的王姓駕駛緊急送往南門醫院救治。恆春警分局提醒，行駛觀光路段易因車流多、突發狀況頻繁，務必控制車速並與前車保持安全距離，確保自身與他人行車安全。
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