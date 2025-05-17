影／新北男深夜開車方向盤一偏 路邊9輛機車全倒
新北市蔣姓男子日前深夜開車返家，疑分神不專心，致車輛偏移，直接撞上停放路邊停車格內9輛機車，巨大擊聲響引起眾人圍觀，蔣男酒測值為每公升0.09毫克，他辯稱為撿拾掉落物才釀禍。
新北市永和警方本月13日深夜11時許獲報，永和區國光路往中興街方向發生車禍，員警到場發現停放路邊停車格內9輛機車慘遭蔣姓男子（30歲）開車撞倒，所幸未波及無辜路人。
蔣男經警現場檢測，其酒測值為每公升0.09毫克，未達酒測標準值。他辯稱，行車途中一時分神撿拾車內掉落物品才釀禍，會盡全力負擔所有車損賠償。警方呼籲，駕駛用路人應專心駕駛並隨時注意前車狀況，遵守交通規則，以保障自己與其他用路人安全。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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