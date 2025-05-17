影／搭高鐵偷遍北中南櫃姐皮包...女賊高雄栽了 行竊手法曝
新竹李姓女子因無業缺錢，偷遍北中南百貨等處櫃姐皮包，14日在高雄大立百貨下手前，被鳳山警分局逮獲；警方查出李搭高鐵趴趴走，到高雄後搭捷運鎖定3處百貨和賣場，專找櫃姐去吃飯的櫃位行竊，犯案逾15件、得手逾10萬元，因有湮滅證據、再犯之虞遭法院收押。
鳳山警分局調查，54歲的李姓女子因待業中缺錢，先在台北愛買、秀泰等百貨公司、賣場行竊，得手後曾被北部警方逮捕；李女食髓知味，到中南部重施故技。
5月14日上午，李女搭高鐵打左營站，先在新光三越左營店行竊，之後轉搭捷運在漢神巨蛋百貨偷竊，下午又轉往家樂福鳳山店2樓內衣專櫃，見櫃姐外出吃飯，櫃位無人看守之際，佯裝買內衣，隨後蹲下開抽屜偷走櫃姐斜背包，內有皮夾、信用卡及6000元現金，得手後離去。
鳳山警方接獲報案展開調查，並調閱沿線監視器，發現李女得手後，又轉往市區的大立百貨，準備下手之際，被警方逮捕，並在其身上起出1766元，當場以竊盜、贓物現行犯逮捕。
警方清查李女是新竹人，因失業缺錢，犯案足跡遍及北中南，李女鎖定百貨公司、賣場或購物中心的櫃位，不碰會引人注意的收銀台，而是挑選用餐時段、櫃姐外出吃飯、櫃位無人看守時，佯裝消費顧客趁機下手偷竊櫃姐放在抽屜內的皮包，曾在北部以同樣手法行竊8件竊案被北部警方逮捕。
但李女食髓知味，改搭高鐵到中南部，並以得手信用卡或現金買高鐵票當交通費；警方共清出李女至少涉案15起，得手逾10萬元現金；警詢後，依竊盜及贓物罪移送，並建請檢察官羈押，檢方以有李女行竊有反覆實施以及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，高雄地院16日裁押獲准。
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