結合民力奏效！台中用這1招 清明公墓火災驟降96％

台中市政府近年預防公墓火警，近3年增加經費全面清運墓區割除後雜草，統計今年全市墓地延燒面積驟降96％，成效顯著。市府前晚表揚協助清明掃墓有功人員，包括西屯、北屯、南屯、大肚、烏日、龍井、太平、霧峰及大里等9區，共27名里長及26隊里守望相助隊。

這場表揚大會由副市長黃國榮代表市長盧秀燕頒發感謝獎牌，包括立委廖偉翔、市議員林昊佑、陳政顯、江和樹、林碧秀、劉士州、曾威、民政局長吳世瑋、生管處長柯宏黛、運動局專員吳宗學及多多區長到場，立法院副院長江啟臣等民代也派員致意。

黃國榮說，國人重視清明節，市府在每年清明掃墓前夕，都會針對公墓除草，但以往割除雜草就地堆放，易造成火災隱患，近3年市府增加經費全面清運割除後雜草，火災延燒面積大幅減少，根據統計顯示，今年元宵節至清明節期間，全市墓地延燒面積驟降至僅1萬8955平方公尺，較前年45萬平方公尺，大幅減少96％。

黃國榮指出，市府持續精進殯葬服務，推動環保祭祀，並透過科技執法及防火措施，確保清明節期間的公共安全與環境品質，感謝里長及里守望相助隊全力投入公墓防火、交通疏導等工作，市府藉此機會公開表揚。

吳世瑋說，清明掃墓期間，各墓區迎來大量返鄉掃墓祭祖人潮，感謝里長們主動向掃墓民眾宣導「四不一要」防火要訣，更帶領里守望相助隊協助公墓及納骨塔周邊道路交通引導及秩序維護，紓解交通壅塞情形，讓民眾祭祖掃墓更平安順利。