頑童樂團快閃歌迷擠爆大港橋 高雄港警說話了！

樂團「頑童MJ116」合體回歸，預訂7月在台北小巨蛋舉辦演唱會，昨晚他們應餐酒館業者邀請，「快閃」現身現場演唱，令高雄港蓬萊商港區湧入人潮，擠爆大港橋周邊區域，人潮動彈不得。

頑童MJ116在5月10日、11日、16日、17日及18日，分別在台北、花蓮、台東、高雄、台南、台中，再拆返台北，舉辦「環島快閃」，昨晚他們「快閃」到高雄港大港橋的倉七庫，歌迷早有消息，昨晚11時，歌迷湧入大港橋，在頑童MJ116現身，全場氣氛炸裂。

歌迷人潮擠到無法動彈，有人攀爬垂直工作梯爬上倉庫頂層，還有女歌迷說被被擠到喘不過氣，由於大港橋限載人數僅550人，人潮一時擠入，橋上人數爆滿，也令歌迷擔心橋身安全。

高雄港務警察總隊今天表示，餐酒業者邀請頑童MJ116樂團快閃活動，警方規畫警力，自昨晚10時到今天凌晨4時戒備，員警獲報有民眾攀爬港區倉庫到場，餐酒業者已將民眾勸導下來，警方將調閱監視器，依情節函報港區主管機關交通部航港局，依商港法或社會秩序維護法裁處。

高雄港務警察總隊表示，昨日警方共出動7名警力至現場處置及協助交通疏導，並告發交通違規26件，呼籲民眾在港區切勿有攀爬、嬉鬧等危險行為，以維護自身及他人安全，共同維護港區秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康