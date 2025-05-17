影／醫院停車場聞淒厲哭聲 1歲幼兒獨留車內已脫水...社會處要罰母
有民眾昨天下午在雲林虎尾若瑟醫院的戶外停車場聽到嬰兒哭聲，發現一名嬰兒被獨自留在車內，且全身濕透、眼睛腫脹，緊急將孩子送醫急診，醫師診斷有輕度脫水現象，嬰兒的媽媽約半小時後才出現，解釋是帶姊姊去看牙，才將孩子留在車上，社會處已接獲通報，將依違反兒少法開罰，並要受親職教育輔導。
有民眾在臉書社團爆料公社發文，指昨天下午朋友到停車場取物時，聽到嬰兒淒厲哭聲，發現聲音從一輛車窗只開一條縫的車裡傳出來，趨前查看，發現車內竟然只有一名嬰兒在安全座椅上，沒有大人在車內，當時天氣高溫，嬰兒滿臉通紅、精神恍惚、頭髮濕透、眼睛腫脹。
朋友立即報警，並將小朋友送至若瑟醫院急診，但從發現嬰兒到媽媽出現，居然過了半小時，該名網友說，媽媽告訴警察帶小孩看牙幾分鐘就下來，但夏天車內溫度高，小嬰兒很容易熱衰竭甚至休克，質疑嬰兒的媽媽不是疏忽，是拿孩子的命在開玩笑。
若瑟醫院急診室主任侯鐘閎表示，該名嬰幼兒約1歲3個月，下午2時多送到醫院時已經全身濕透，體溫偏高，有輕度脫水現象，判斷可能有疏於照顧的狀況，立即通報社工。
因這幾年夏天氣候炎熱，有時候車內幾乎完全密閉的狀況下，溫度可能高達到六、七十度以上，小朋友在車子裡面，可能因為缺氧、高溫的狀況，造成脫水、中暑，可能不到半小時就會造成意識改變，甚至呼吸衰竭，非常危險。
據了解，該名媽媽有5名子女。社工獲報後已到家中訪視，社會處表示，初步了解，當時媽媽帶姊姊到到醫院看診，下車時見孩子熟睡，因此先讓孩子留在副駕駛座旁的汽車座椅，車窗有留縫隙，媽媽表示就診過程有再前往車輛探視，媽媽於姊姊結束看診後回到停車場就看到通報民眾和警方。
媽媽非常懊悔將孩子獨自留在車上，平常自行照顧未成年子女，照顧負荷大，經此事件後也有意識自身照顧能力上的不足，後續會配合醫囑追蹤孩子身體狀況並和家庭成員討論照顧分工。
社會處長林文志表示，該名家長獨留6歲以下幼兒在車上，將依兒童及少年福利與權益保障法第99條，處罰3000元以上1萬5千元以下罰鍰，並接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。目前孩子已經出院在家接受照顧。
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