影／機車忘拔鑰匙遭偷走 北市警方查長髮女竊賊實為男兒身
台北市文山區黃姓女子停放機車忘記拔鑰匙，遭喜歡穿女裝的57歲趙姓男子騎走，警方調閱監視器追蹤機車下落，原本以為是中年金髮女子行竊，直到看到金髮女從小巷出來後，已經變成黑色短髮，這才對方是男兒郎，循線逮人。
趙姓男子住在文山區，常喜歡穿絲襪、女性服裝；又因為有時會有妨害安寧、家中雜物堆放住家門口遭鄰居投訴等行為，因此警方都知道轄內有這麼一名愛穿女裝的男子。
台北市文山一分局木柵派出所指出，今年2月，黃姓女子機車停在路邊，鑰匙忘記拔，半夜時，戴金色長假髮、穿女裝的趙男，看到後就直接騎走機車，往新北地區移動。
趙男一個多小時後騎車回到文山區，將機車停在恆光街，隨後徒步離開。機車失主第二天發現機車不見，立即向警方報案。
趙男過去愛穿女裝，但從未戴過假髮，警方調閱監視器，一開始沒有認出偷車賊是趙男，只因為是金色長髮女子行竊。
木柵所警員林立勳不斷調閱監視器畫面，總算找到機車下落，但偏偏在找金色長髮女的去向時，一度找不到人，最後發現女子進入小巷後，再出來時已經變成短髮，這才恍然大悟對方變裝。
警方發現對方特徵，追查竊嫌行蹤，逐步拼湊，到後來發現就是轄內愛穿女裝的趙男，警方向台北地檢署報請核發拘票後，前往趙男住處拘提到案，全案詢後依竊盜罪嫌，移送至台北地檢署偵辦。
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