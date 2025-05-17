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差點變翻版梨泰院？頑童高雄港酒吧開唱…萬人擠爆「還傳有人被擠落水」

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險變高雄版梨泰院！「頑童」到高雄港酒吧開唱爆人潮推擠亂象

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

樂團頑童MJ116昨晚到高雄港一處知名酒吧開唱，沒想到人潮超過預期，湧進上萬名年輕人，不僅擠爆大港橋，甚至因人潮推擠，傳出有樂迷被擠到掉下船渠落水，還有人爭相爬到樹上、梯上，讓不少目擊的民眾痛批險變「高雄版梨泰院事件」。但據詢問消防及警方單位，稱未接獲相關救護通報。

頑童MJ116昨晚11點現身駁二對岸的大港倉7庫，參與知名酒吧舉辦的戶外派對，沒想到因現場湧進的年輕人太多，引爆亂象，不僅民眾塞滿碼頭，大港橋也被人潮擠得動彈不得，甚至還傳出有多位民眾被人潮擠到掉進高雄港中。

有民眾在人潮中爬上路樹，還有民眾攀爬垂直梯爬上倉庫頂層，還有民眾被人潮擠到無法動彈，有女性被擠到喘不過氣當場爆氣開罵，更有民眾目擊通行人數限制僅550人的大港橋，湧上超過人流容量的人數，直呼實在太危險，質疑管理單位若再不出手管制「遲早出意外」。

樂團頑童MJ116昨晚到高雄港一處知名酒吧開唱，沒想到人潮超過預期，湧進上萬名年輕人，不僅擠爆大港橋，甚至因人潮推擠，傳出有樂迷被擠到掉下船渠落水。圖／翻攝自threads「khinmap.tw」
樂團頑童MJ116昨晚到高雄港一處知名酒吧開唱，沒想到人潮超過預期，湧進上萬名年輕人，不僅擠爆大港橋，甚至因人潮推擠，傳出有樂迷被擠到掉下船渠落水。圖／翻攝自threads「khinmap.tw」

頑童 高雄港

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