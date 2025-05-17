台中消防QR碼檢傷...進醫院一刷交接超快速 22家醫院上線

秀傳醫療體系與台中市政府消防局合作，持續精進救護流程，提供QR碼檢傷流程，近日已完成台中市22家急救責任醫院、消防局100部平板電腦的建置，未來在救護車與院方交接病患資訊時，能更省時省力。

台中市消防局說明，過去救護車將病患送抵醫院時，都是以口頭或書寫方式向檢傷護理人員說明傷患狀況，需逐一向醫護人員確認病患生命徵象及初步評估資訊，過程耗時且容易因急診室人多吵雜產生疏漏。

不過秀傳醫療體系開發的QR碼系統，可將軟體建置在救護車的平板電腦內，將病患初步檢傷資訊輸入後，救護人員抵達醫院，即可迅速將病患的基本資料、生命徵象等資訊，以掃描QR碼方式，傳輸到醫院急救端，確保救護紀錄填寫的完整性和準確性，也節省時間，大大提供緊急救護效能。

台中市消防局進一步介紹，系統可即時匯入病患的基本資料，包括有生命徵象，姓名、性別、身分證字號、居住地、血壓、心率、血氧飽和度、血糖值等，除有效減少手動紀錄錯誤風險，並提升交接資訊的即時性與準確性，確保每一筆關鍵資料皆能即時、安全傳送至醫療端，強化病患處置連續性。