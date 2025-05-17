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影／疑被轉彎車嚇到 高雄女騎士急煞...撞轎車畫面曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓女子14日上午9時36分許騎機車行經高市民族一路郵件處理中心路口前，疑見轎車轉彎急煞車，後連人帶車滑倒撞向轎車，因肋骨骨折仍在加護病房，家人在臉書PO文徵求他車行車記錄器；警方指，雙方均無酒駕，肇責待認定。

李女家人15日傍晚在臉書社團「我是仁武人」貼文指出，家人騎摩托車，直接被汽車碾壓過去，目前人還在加護病房，詢問網友是否有人剛好在14日上午9時36分左右，經過民族一路北向南方向的高雄郵件處理中心路口，需要當時的行車記錄器畫面。

李女家人貼文指出，當時對向汽車左轉未禮讓直行摩托車，有調閱路口監視器和郵政總局監視器，但都沒拍到當時比較清楚的畫面，肇事者當下並沒有第一時間提供汽車上的行車紀錄器且現在說沒有檔案畫面，因此上網尋求機會。

轄區左營警分局指出，這起車禍發生在14日上午9時36分左右，經處理員警調閱路口監視畫面，發現當時鄭姓女子（65歲）駕車沿左營區民族一路內側快車道南向北行駛，至該處左轉西行時，對向直行騎機車的李姓女子（35歲）疑因見鄭女轎車要轉彎，緊急煞車。

李女煞車後，連人帶車滑向鄭女轎車後撞到車身才停下，造成李女身上肢體多處擦挫傷以及肋骨骨折，經救護車送醫治療後，目前仍在加護病房觀察。

警方事後對雙方施以酒測，均無飲酒情事；相關肇事責任仍待交通大隊釐清判定。

李姓女子14日上午9時36分許騎機車行經高市民族一路郵件處理中心路口前，疑見轎車轉彎急煞車，後連人帶車滑倒撞向轎車，致肋骨骨折。記者石秀華／翻攝
李姓女子14日上午9時36分許騎機車行經高市民族一路郵件處理中心路口前，疑見轎車轉彎急煞車，後連人帶車滑倒撞向轎車，致肋骨骨折。記者石秀華／翻攝
李姓女子14日上午9時36分許騎機車行經高市民族一路郵件處理中心路口前，疑見轎車轉彎急煞車，後連人帶車滑倒撞向轎車，致肋骨骨折。記者石秀華／翻攝
李姓女子14日上午9時36分許騎機車行經高市民族一路郵件處理中心路口前，疑見轎車轉彎急煞車，後連人帶車滑倒撞向轎車，致肋骨骨折。記者石秀華／翻攝
李姓女子14日上午9時36分許騎機車行經高市民族一路郵件處理中心路口前，疑見轎車轉彎（右紅圈處處）急煞車，後連人帶車滑倒（左紅圈處）撞向轎車，致肋骨骨折。記者石秀華／翻攝
李姓女子14日上午9時36分許騎機車行經高市民族一路郵件處理中心路口前，疑見轎車轉彎（右紅圈處處）急煞車，後連人帶車滑倒（左紅圈處）撞向轎車，致肋骨骨折。記者石秀華／翻攝

加護病房 車禍

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