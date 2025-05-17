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半個月內被檢舉7次妨害安寧罰6千 台南酒吧老闆異議遭駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

楊姓男子在台南住商混合區內開設酒吧，去年底半個月內遭鄰居7次檢舉，製造噪音，妨害安寧，警依違反社會秩序維護法處罰鍰6千元，他不服指環保局未到場實測聲明異議，法官認社維法所規範僅須製造噪音，足以妨害他人生活安寧即適用，且有錄影光碟及3位證人佐證而駁回。

楊男指出，他經營酒吧經民眾檢舉，分別於去年11月26日、29日、30日、12月6日、8日、12日、13日深夜至凌晨妨害安寧，遭警方依社維法相關規定處罰鍰6千元。然而，分局受理民眾檢舉後，派員至現場勘查，卻皆未發現酒吧有妨害公眾安寧行為，到場員警未感受到任何噪音後即離去。

他主張，酒吧位處住宅與商業混合使用第三類噪音管制區，其容許分貝數值本就較純住宅使用第二類噪音管制區為寬，縱使酒吧有發出擾人聲響，但本件並無環保局人員實地檢測現場音量是否超出管制標準，更遑論到場員警均查無酒吧有妨害安寧情事，分局逕依民眾檢舉而對他裁罰，顯有失當，請求撤銷原處分。

台南簡易庭指出，社會秩序維護法第72條第3款定有明文，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，處6千元以下罰鍰。此規定所稱「噪音」，依違反社維法案件處理辦法第11條規定「本法所稱噪音，係指噪音管制法令規定之管制標準以外，不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧之聲音。」

另噪音管制法第6條規定「製造不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧之聲音者，由警察機關依有關法規處理之」，可知社維法所處罰噪音與噪音管制法第3條所規定「本法所稱噪音，指超過管制標準之聲音。」不同。

因此，社維法所規範僅須製造噪音，足以妨害他人生活安寧即適用，不以超過噪音管制法所定管制標準為限。

台南簡易庭表示，楊男所經營酒吧確有製造噪音，足以妨害他人生活安寧，根據檢舉人於警詢陳述明確，並有檢舉人提出錄影光碟為證，且3位鄰居於警詢時證述屬實，且民眾多次檢舉酒吧妨害安寧，依市警局勤務指揮中心受理110報案紀錄單「回報說明」記載，到場警員回報「現場勸導改善」、「勸導改善」、「到場後勸導店家降低音量」等，與檢舉人提出錄影光碟、證人證述相符。原處分機關依違反社維法處罰鍰6千元，並無不合，駁回異議，不得抗告。

台南簡易庭指出，社維法所規範僅須製造噪音，足以妨害他人生活安寧即適用，不以超過噪音管制法所定管制標準為限。圖／本報資料照
台南簡易庭指出，社維法所規範僅須製造噪音，足以妨害他人生活安寧即適用，不以超過噪音管制法所定管制標準為限。圖／本報資料照

噪音

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