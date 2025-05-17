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營隊學員溯溪溺斃 起訴業者、教練

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營，去年驚傳15歲黃姓女高中生在溯溪時溺斃，新竹地檢署今天偵結起訴。圖／本報資料照片
新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營，去年驚傳15歲黃姓女高中生在溯溪時溺斃，新竹地檢署今天偵結起訴。圖／本報資料照片

15歲黃姓女高中生去年7月到新竹縣尖石鄉參加「武林帖」夏令營，不幸在錦屏溪溯溪時溺斃，檢警查出徐姓、張姓營隊教練沒有合格證照，且溯溪帶隊人力不足、欠缺緊急應變措施等，讓年輕生命戛然而止，新竹地檢署昨依過失致死罪嫌起訴邊姓負責人、徐姓及張姓營隊教練。

竹檢調查邊姓男子為武林帖公司負責人，未經中華民國領導智能教育發展協會及竹縣尖石鄉觀光休閒產業協會同意下，去年中以武林帖教育訓練營地名義，對外招攬國小至高中生參加領導智能歡樂夏令營，內容包括溯溪、野炊、山訓及漆彈等戶外活動，共辦5梯次。

夏令營1梯次共15名學員，依法應配置1名溯溪嚮導及2名安全人員，邊男僅委任徐男為主教練、張男為助理教練，2人負責包括溯溪等高風險活動，但徐男的溯溪證照已過期，張男連證照都沒有。

竹檢指出，去年7月31日下午4時，適逢颱風過境及降雨影響，尖石鄉錦屏溪水勢湍急、地形險峻，徐男與張男草率試水後，即決定在錦屏溪活動，也未準備緊急應變措施，接著由徐、張2人帶領14名學員輪流溯溪，黃姓少女下水時遭水流漩渦拉扯，旋即沉沒。

竹檢指出，當時既無足夠人手即時搶救，後續更無人做CPR等急救處置，導致少女生命戛然而止，造成親屬無法彌補的重大傷痛；其他介於6至12歲的營隊學員因目睹事故發生，身心蒙受極大創傷。

夏令營 溺水

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