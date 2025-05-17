台南市頻傳虐殺浪犬 查到揮棍男子

動保志工前往南市議會為浪浪請命，針對接連發生流浪狗被用鐵棍拿爆頭，要求市府正視。記者吳淑玲／攝影

台南市約有1萬9千多隻遊蕩犬，但僅收容約1400隻犬隻，收容量能明顯不足，多位議員昨在議會指人犬衝突事頻傳，動保團體也指控有男子手持鐵棍或磚塊，隨機攻擊流浪犬，造成多起虐殺事件；動保處說，涉案男子已到案，以違反動保法移送地檢署偵辦。

議員曾之婕質詢時播放多張受害犬隻慘況照片，包括眼球遭擊出、腦壓過高等情節，指近幾個月在安平、安南與七股一帶，有名男子駕駛白色進口轎車，持鐵棍或磚塊隨機攻擊流浪狗，手段凶殘，令人髮指。動保團體也到場陳情，呼籲盡速嚴辦施暴者。

曾之婕說，「這些毛小孩做錯了什麼？為什麼要被這樣對待？」她痛批，「虐狗如同虐待幼童」，但動保法1998年施行以來，台灣每年通報虐待動物案件逾千件，真正開罰比例不到1成，顯示執法落差嚴重，無法嚇阻惡行。

動保處代理處長洪振凱指出，案發後調查涉案車輛，調閱監視器畫面，7日在安南區拍到男子揮舞棍棒，但缺攻擊畫面，呼籲民眾提供影像協助偵辦。全案依動保法送地檢署偵辦，涉案者成罪最重處2年徒刑及20萬至200萬元罰金。

議員李偉智關注收容量能，直言若空間不足，流浪動物與人衝突無可避免；議員周麗津也指出，日前拍到約30多隻遊蕩犬結群出沒，地點鄰近學校，民眾路過都感到不安。

農業局長李芳林說，除仁德設暫置區，將評估利用廢止的畜牧場在沿海試辦流浪犬暫置區，增加收容。